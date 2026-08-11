Rescatan con vida un bebé de 6 meses entre los escombros de un edificio en Cali

Imagen del video de rescate en Cali de una madre y su bebé de 6 meses tras el terremoto en Colombia. Foto: Redes sociales

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Un bebé de seis meses y su madre fueron rescatados con vida en el barrio Ciudad Capri, en el sur de Cali, después de permanecer atrapados bajo los escombros de un edificio de cinco pisos que se desplomó durante el terremoto que sacudió al país en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026. El operativo se convirtió en uno de los momentos más esperanzadores en medio de una jornada marcada por la tragedia.

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Los organismos de socorro llegaron al edificio colapsado hacia las 9:30 a.m., dos horas después del sismo. En la parte superior de la construcción funcionaba una piscina, mientras que los demás niveles eran viviendas. Según relató uno de los rescatistas voluntarios, durante los primeros minutos posteriores al derrumbe hubo un silencio absoluto entre los restos de la edificación, pero cerca de 20 minutos después empezaron a percibirse voces provenientes del interior, lo que confirmó que había sobrevivientes atrapados.

Tras varias horas de labores de búsqueda y rescate ejecutadas por bomberos, paramédicos y equipos de voluntarios, los socorristas lograron llegar hasta la mujer y su hijo. “Por fortuna encontramos al bebé de 6 meses con su mamá, lo cual nos dio muchas esperanzas para seguir trabajando; incluso ya hemos rescatado a 7 personas y al momento estamos en la búsqueda de más”, indicó el voluntario.

Sobre el estado de salud del menor, el rescatista señaló que fue extraído sin complicaciones mayores, estable y con laceraciones pequeñas causadas por los escombros. Tanto el bebé como su madre fueron atendidos inmediatamente por los paramédicos en la zona y posteriormente trasladados a un centro asistencial para recibir la atención médica requerida. Las imágenes del procedimiento difundidas en redes sociales muestran cómo los socorristas retiraron primero al bebé, quien apareció cubierto de polvo entre los restos de concreto.

El terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, deja hasta el momento 250 personas fallecidas y 2.595 heridas en todo el país, según el reporte más reciente de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). Del total de víctimas mortales, 95 se han registrado en Cali.

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El presidente Abelardo de la Espriella, quien declaró la emergencia nacional, informó que en la capital vallecaucana se busca a 188 personas desaparecidas. Mientras tanto, cientos de voluntarios completaron casi 24 horas continuas de trabajo entre los escombros, concentrándose principalmente en el sur de la ciudad, con la esperanza de encontrar más sobrevivientes como el pequeño de seis meses.