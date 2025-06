Alcalde de Tuluá se pronunció tras los recientes ataques violentos en el municipio

Las autoridades reforzaron la presencia militar en Tuluá tras los recientes hechos violentos atribuidos a la banda La Inmaculada. Foto: Archivo Particular

El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, confirmó que reforzaron la seguridad con la Policía y el Ejército tras una serie de ataques violentos ocurridos en el municipio, luego de conocerse la extradición a Estados Unidos de alias “Pipe Tuluá”, cabecilla de la banda La Inmaculada. Cuatro vehículos fueron incendiados en distintos puntos de la ciudad. Vélez pidió acción contundente del Estado y negó cualquier diálogo entre su administración y el grupo criminal.

El mandatario indicó que dos taxis fueron incinerados y que intentaron quemar otros vehículos en un parqueadero usando gasolina. “Esperamos que hoy todo funcione con normalidad. Lo que hicimos fue actuar sobre la base de lo que vivimos el año pasado, una situación de asonada, y darles herramientas a las autoridades para actuar con rapidez”, declaró a W Radio.

Frente a los rumores sobre posibles acercamientos entre el Gobierno Nacional y la estructura criminal, Vélez fue enfático: “Nunca hemos tenido información de negociaciones con esta persona (”Pipe Tuluá“). No hemos sido llamados ante el acercamiento entre Gobierno Nacional y La Inmaculada”.

También pidió que las instituciones judiciales hagan presencia activa en la ciudad. “Reconocemos el apoyo, reconocemos que las cosas han mejorado, pero hay mucho trabajo por hacer. Es necesario que se sienta que se está aplicando la justicia contra quienes atentan contra la ciudadanía”, sostuvo.

Sobre quién quedaría al mando de La Inmaculada, el alcalde señaló a alias “Caregallo” y alias “Nacho” como los posibles relevos. “Hay tres o cuatro más que tienen instrucciones de seguir afectando a la población”, agregó.

La Alcaldía de Tuluá decretó toque de queda desde las 6:00 p. m. del 4 de junio hasta las 5:00 a. m. del día . También implementaron medidas como la prohibición del parrillero en motocicleta y la restricción de venta de combustibles. Los hechos violentos ocurrieron en los sectores de Agua Clara, Bosques de Maracaibo y Portales del Río. Tres vehículos fueron quemados en el casco urbano y uno en zona rural.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez Suárez, y el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, realizaron una reunión de emergencia. Acordaron fortalecer el dispositivo de seguridad, incrementar labores de inteligencia y judicializar a los responsables.

Sánchez afirmó que los ataques respondieron al desespero de la banda ante la orden de extradición. “El toque de queda es una medida necesaria para recuperar el control, proteger a la población y facilitar la acción de las autoridades en la neutralización de las estructuras delincuenciales”, dijo.

La Policía desplegó operativos en Tuluá y municipios vecinos para desarticular las redes de apoyo de La Inmaculada. El Ministerio de Defensa habilitó la línea gratuita 147 para recibir información sobre movimientos de ese grupo armado.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Toro, expresó que Tuluá no está sola y que que los responsables no escaparán de la justicia ni de la firme decisión de recuperar a Tuluá del control delincuencial. “Tuluá no está sola. Estamos trabajando de la mano con la Fuerza Pública para garantizar su seguridad y no descansamos en el propósito de devolverle la tranquilidad a los tulueños”, expresó.