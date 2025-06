Dos ciclistas fueron robados en la zona rural del Quindío; uno resultó herido

Los delincuentes abandonaron las dos bicicletas debido a que fueron perseguidos por la Policía. Foto: Archivo Particular

Dos delincuentes intimidaron con un arma traumática y un cuchillo a dos ciclistas que realizaban su rutina deportiva en la vía que comunica a San Juan Bosco con Autopistas del Café, en la zona rural del Quindío, el pasado lunes 2 de junio.

Uno de los afectados dijo en Caracol Radio que fue herido en una pierna con un arma traumática, así como les hurtaron las dos bicicletas. Sin embargo, estas fueron recuperadas unos metros más adelante, donde las abandonaron en una zona boscosa.

“Estábamos subiendo en la vía y nos salen estos bandidos con una pistola y un cuchillo. La reacción de nosotros es tirar las bicicletas. El amigo mío si alcanzó como a tomar más distancia y yo me caí. El del cuchillo me tiraba a apuñalarme, diciéndome que me quedara quieto. Ya ahí, cuando me logro parar, arranco a correr y el otro me disparó con el arma traumática”, aseguró una de las víctimas al medio mencionado.

También añadió que de manera casi inmediata llegó la Policía, por lo que los delincuentes dejaron las bicicletas en un cafetal, pero no pudieron ser capturados. “Fue un momento de mucha tensión porque ellos lo que quieren es someterlo a uno para desbloquear el teléfono y robar todo lo que uno tenga. Lástima que pase esto cuando uno está buscando tranquilidad y haciendo deporte”, señaló la víctima.

El afectado pidió a los ciclistas que siempre salgan en grupo para poder defenderse entre ellos, aunque “igual por allí han robado hasta cinco o seis personas a la vez”. Sobre su estado de salud, dijo que la Policía lo trasladó a un centro asistencial donde lo atendieron.

A su vez, el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, aseguró que van a aumentar la seguridad en este sector. “Lamentablemente, cuando ocurrió el hurto no había presencia policial, pero la reacción fue oportuna”.