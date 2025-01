Familiar de víctimas de masacre en Cali dice saber quién los asesinó

El ataque sicarial en el Bulevar de Oriente se dio en un momento en el que se encontraban varias familias con sus hijos en la zona. Foto: Captura de pantalla

Nuevas hipótesis surgen sobre el ataque armado que se registró en la noche del pasado domingo 12 de enero sobre el Bulevar de Oriente, en Cali, que dejó tres personas muertas y dos heridas. Valentina Bedoya López, quien es la nieta de Nohelia López, de 74 años, una de las personas contra las que al parecer iría el ataque, aseguró que conoce a los responsables, pues “me amenazaron diciendo que iban a acabar con toda mi familia”.

La mujer explicó que en el ataque falleció su abuela y Julián López, de 41,quien era su primo y tenía síndrome de Down, así como resultó herido el esposo de Nohelia, a quien ella llamaba abuelo. “Hace un año mataron a mi mamá, cosa que no he podido superar. Todo el mundo les tiene miedo y nadie habla; y yo hoy alzo la voz por todas las personas. Alzo la voz por mi mamá, alzo la voz por mis abuelos, que me los quitaron anoche. Y alzo la voz por todas las madres que han dejado sin sus hijas; todas las familias que han dejado sin sus padres”, narró Bedoya a Telepacífico.

Todo habría comenzado por una relación que tuvo Valentina Bedoya con un narcotraficante que asesinaron. Según ha explicado la mujer a medios, al sujeto lo asesinaron y la familia de él la culpó a ella de lo que ocurrió. Por ello, salió del país, pero en ese momento, septiembre del año pasado, asesinaron a su mamá.

Los responsables serían los integrantes de la banda Los Pescados, de Buenaventura. “Me amenazaron diciendo que iban a acabar con toda mi familia y con mi primo, el enfermo. Entonces, por eso estoy totalmente segura de que esto que pasó, fueron ellos”, añadió la mujer al medio mencionado.

Entre las víctimas también se encuentra María del Mar Mosquera, una mujer que habría sido víctima de una bala perdida, mientras transitaba por la zona en la que se registró el ataque, que cometió un hombre que se movilizaba en motocicleta.

Tras registrarse la masacre, el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, anunció la entrega de una recompensa de $50 millones, por información de los responsables del crimen. “Esa es nuestra prioridad en este momento, le pedimos a los caleños que nos llamen a la línea contra el crimen 314 3587212 para cualquier información sobre este caso”.