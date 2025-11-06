Habrá pico y placa en el ingreso a Cali por el kilómetro 18, el próximo festivo

En lo que va del 2025 se han presentado 63 accidentes con lesionados en el corredor vial de KM 18 - Cali. Foto: Alcaldía de Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali anunció que para el plan retorno del próximo puente festivo, el lunes 17 de noviembre, habrá pico en el kilómetro 18 para los vehículos que entren a la ciudad. La medida se toma con el objetivo de regular la congestión vehicular en las horas pico.

El piloto, que durará cuatro horas, aplicará únicamente para los vehículos que ingresan a la ciudad entre las 3:00 de la tarde y las 7:00 de la noche del festivo.

La medida, que busca controlar el tránsito de más de 3.200 automotores, se dividirá en bloques de dos horas. El primero va desde las 3:00 p.m. hasta las 5:00 p.m., en el que solo podrán transitar por la vía los vehículos con placas que terminen en números pares (0, 2, 4, 6, 8), mientras tanto, los vehículos terminados en placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán movilizarse entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m..

El pico y placa solo funcionará para vehículos particulares, incluyendo híbridos y eléctricos. Las motocicletas y el transporte público estarán exentos de la medida.

El operativo de control se desplegará en siete puntos clave del corredor:

Kilómetro 18.

Vereda San Antonio.

Kilómetro 12, vía Felidia.

El Saladito, vía La Elvira.

Retén Forestal.

Avenida 5 oeste, iglesia Terrón Colorado.

Sector Portada al Mar.

Sobre el piloto, Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible, aseguró que la medida tiene dos efectos positivos: “estamos buscando que la gente llegue más rápido a su casa, pero, sobre todo, más seguro”.

Esta medida se da, teniendo en cuenta que durante 2025 se han presentado 63 accidentes de tránsito con lesionados, tres con solo daños y ocho víctimas mortales.

Condiciones similares se han aplicado en Soacha, el ingreso sur a Bogotá, donde se han mejorado los tiempos de tránsito al finalizar los puentes festivos.