Este fin de semana habrá cortes de agua en Medellín, Bello y Envigado

Este fin de semana se tienen programados nuevos cortes de agua en Medellín como parte de la modernización del sistema de acueducto, que afectarán a varios barrios de la ciudad, así como de Envigado y Bello. Según indicó EPM, lo que se hará es el empalme de una nueva conducción entre la planta de potabilización Villa Hermosa y dos tanques de almacenamiento que abastecen una amplia zona del oriente de la ciudad.

“Estas obras incluyen la reposición de una tubería por una más moderna y resistente, que permitirá un transporte más eficiente del agua potable y facilitará las labores de mantenimiento futuro”, aseguró EPM.

Además, la empresa explicó que el nuevo trazado de acueducto facilitará el acceso del personal técnico, que no tendrá que ingresar en propiedades privadas, por lo que “se reducirá la probabilidad de daños y, en consecuencia, las interrupciones no programadas del servicio”.

La suspensión del servicio de agua en Medellín será desde las 7:00 de la noche del sábado 8 de noviembre, hasta la medianoche del domingo, mientras que en Envigado los cortes comenzarán desde las 8:00 de la noche de este jueves 6 de noviembre e irán hasta las 4:00 de la mañana del viernes.

Barrios que no tendrán servicio de agua

Medellín

Comuna 8: Villa Hermosa

Villa Tatiana

Trece de Noviembre

La Libertad

El Pinal

Los Mangos

Sucre

Enciso

San Miguel

La Ladera

La mansión

San Antonio

Comuna 9: Buenos Aires

Barrio Caicedo

Alejandro Echeverría

Comuna 10: Candelaria

Los ángeles

Boston

desde la calle 59, hasta la calle 63A entre carreras 43 y 46.

Envigado

En el municipio se intervendrá el tanque de almacenamiento El Capiro, que abastece las redes secundarias de los siguientes barrios:

El Salado

El Trianón

La Mina

Loma del Barrio

San Rafael

Bello

Además de lo ya mencionado y con el fin de estabilizar el sistema de acueducto en el noroccidente, habrá interrupciones diarias en el servicio de agua que abastece a Bello y Medellín, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.

El Triunfo (San Cristóbal)

El Progreso No. 2

Mirador Del Doce

Picachito y Picacho de Medellín

París de Bello

Ante la serie de cortes que se realizarán, EPM recomendó a los afectados almacenar agua con anticipación, así como recordó que está habilitada la línea telefónica 44 44 115 y las redes sociales de la empresa de servicios públicos para atender cualquier eventualidad.