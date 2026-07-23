“Hay una familia esperando a esa bebé”: el clamor por María Camila en Cali

El plantón que acompañó las honras fúnebres de María Camila reunió familiares, vecinos y organizaciones pidiendo celeridad en la investigación. Foto: Itzel Martínez Sarmiento

Las calles del barrio Polvorines, donde creció María Camila Potosí, se llenaron este jueves de flores, camisetas blancas y carteles con mensajes de “Justicia para María Camila” y “Ni una más”. Horas después de que la familia conociera que la bebé que esperaba la joven de 21 años, para exigir celeridad en la investigación de su asesinato, justicia y respuestas sobre el paradero de la bebé que esperaba.

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