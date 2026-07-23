Alcaldía de Cali ofreció recompensa por información sobre crimen de María Camila Potosí

Este jueves, familiares y allegados de María Camila Potosí realizaron una marcha por el barrio Polvorines, donde vivía la joven. Foto: Itzel Martínez

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La alcaldía de Cali ofreció una recompensa de Cop 50 millones por información que permita esclarecer el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años y ocho meses de embarazo, que desapareció el pasado fin de semana y fue encontrada en zona rural de la ciudad.

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El anuncio lo hizo el alcalde Alejandro Eder, quien rechazó el crimen, así como la desaparición del bebé de la joven, que según informó la madre de la víctima no fue encontrado dentro del vientre de la víctima.

“Les expresamos toda nuestra solidaridad. He dado la instrucción a las autoridades de actuar de manera inmediata y acelerar la investigación. Además, hemos dispuesto una recompensa de hasta $50 millones por información que contribuya a esclarecer este caso. En Cali seguimos trabajando para proteger la vida y garantizar que este crimen no quede en la impunidad”, indicó el mandatario.

Por su parte, el secretario encargado de Seguridad, Jorge Moreno, señaló que están acompañando a las autoridades en las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer qué ocurrió con la joven.

“El cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía avanza en todo este procedimiento y, por parte de la Alcaldía de Alejandro Eder, queremos informar que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos para toda información que ayude con el esclarecimiento de esta investigación. Por favor, comunicarse a la línea 3183508806”, dijo el funcionario.

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La desaparición de María Camila Potosí se dio el pasado 16 de julio. De acuerdo con su familia, la joven estuvo en la mañana en una cita de control por el embarazo y luego se fue hasta el barrio Meléndez, donde acompañó a un familiar que se recupera de una intervención quirúrgica.

Posteriormente, avisó a sus familiares que iría a gestionar exámenes médicos que le habían solicitado, pero luego de eso no volvieron a tener información de ella, por lo que salieron a buscarla.

Tras la verificación de cámaras de seguridad, se logró determinar que a lo largo del día Potosí se movilizó en una motocicleta junto a otra mujer, que luego de que fue encontrado el cuerpo, se acercó voluntariamente a las autoridades. La familia ha dicho que hubo varias inconsistencias en su relato.

Sobre lo ocurrido, la secretaria de Bienestar Social, Nigeria Rentería Lozano, indicó que se activó la ruta de género para acompañar a la familia de María Camila. “Igualmente, en el programa donde estaba incluida precisamente la señora Potosí, el de mujeres gestantes, ya se le está dando también un acompañamiento psicosocial a sus compañeras, por el impacto que esto les ha generado, toda vez que venían siendo atendidas en todo este tema de atención al embarazo”.

Familiares y allegados realizaron este jueves 23 de julio una marcha por el barrio Polvorines, donde vivía María Camila, para exigir celeridad en las investigaciones y justicia. Después se realizaron las honras fúnebres de la joven.