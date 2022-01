Denuncian que abuelo habría muerto por presunta negligencia de agente de tránsito

Según la secretaría de movilidad es hecho correspondería a un caso de "usted no sabe quién soy yo". Foto: Captura de pantal

Una funcionaria del hogar geriátrico Jesica Portillo denunció a través de redes sociales que a pesar de que tuvo una emergencia con uno de los abuelos que atienden, un agente de tránsito en Cali le inmovilizó su vehículo por una infracción que cometió, impidiendo que trasladara de urgencias al adulto, quien finalmente murió.

“Tal vez no es culpa suya que el abuelo haya muerto señor agente, pero minutos son esenciales a veces para salvarle la vida a alguien, por eso no se llamó la ambulancia, sino que apenas yo llegué a la casa me llevé al abuelo, por eso era la urgencia”, explica la enfermera que denunció el hecho.

DENUNCIA CIUDADANA 🚨



Adulto mayor murió luego de que el carro que lo transportaba fue detenido por el tránsito



Ante la urgente necesidad de llegar al hospital la conductora se pasó un semáforo y la detuvieron



No valieron las súplicas



La Cali Humana de @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/Mpeg0C9Bqk — Mabel Gasca (@mabelgasca) January 14, 2022

Según la información que se conoce, el vehículo cruzó un semáforo en rojo por lo que el agente de tránsito le pidió a la conductora que parara el carro. “Es su trabajo, yo lo entiendo, pero a veces en el trabajo uno tiene que ser humano, y si alguien te dice las razones hay que creerlas. Te mostramos carné de enfermeros y un abuelo moribundo, aun así decidiste amenazarnos y decirnos que ibas a llamar a una ambulancia para poder inmovilizarnos el carro” agregó la mujer.

En respuesta, el subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, manifestó que este sería otro caso de usted no sabe quién soy yo. “Lamentamos que alguien hay fallecido, nuestro equipo siempre está presto. Desafortunadamente, y al parecer, es otro caso de usted no sabe quién soy yo. Es importante que revisemos el comportamiento. No solo de nuestros agentes, sino también de los conductores. Al parecer, sin ser médicos las personas tuvieron un comportamiento no ejemplar” dijo el funcionario.