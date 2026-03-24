Hombre capturado en Cali con 108 frascos de ketamina tenía detención domiciliaria vigente

Según la Policía, la incautación afecta las redes dedicadas al tráfico de sustancias sintéticas en Cali. Foto: Policía Metropolitana de Santiago de Cali - Vía X: @PoliciaCali

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La Policía Metropolitana de Santiago de Cali informó que, durante operativos de control realizados en el barrio El Piloto, fue capturado un hombre de 23 años tras la interceptación de un vehículo particular en el que transportaba 108 frascos de ketamina. El implicado tenía vigente una medida de detención domiciliaria por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Aunque la ketamina se utiliza a nivel clínico como anestésico para distintos procedimientos, en dosis elevadas y desmedidas puede generar efectos comparables a los producidos por el LSD e incluso llegar a intoxicar a quien la consume. A través de un video publicado en su cuenta de X, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, Milton Melo González, explicó que la sustancia también tiene uso veterinario y que, en contextos ilegales, puede convertirse en uno de los principales insumos para la fabricación de drogas sintéticas como el Tussi o el 2CB.

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Además, la institución aseguró que los elementos incautados estarían avaluados en COP 80 millones.

Tras el procedimiento, el capturado, el vehículo y el cargamento de la sustancia decomisada fueron puestos bajo custodia de la Fiscalía Antinarcóticos por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El subcomandante recalcó que, de esta forma, seguirán “afectando la cadena logística de las estructuras criminales para proteger la tranquilidad de todos los caleños”.