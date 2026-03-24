Autoridades investigan presunta megaestafa en concesionarios de Medellín

Foto de referencia./ Los clientes denunciaron la pérdida de vehículos y dinero tras el cierre repentino de concesionarios en El Poblado. Foto: Shutterstock

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Una investigación avanza en Medellín tras las denuncias presentadas contra los concesionarios AutosMG y AutoSur, señalados por varios clientes que aseguraron haber perdido vehículos y altas sumas de dinero luego de realizar negocios de compra, venta y entrega de vehículos que, tras lo ocurrido, nunca se concretaron.

Según los testimonios de algunos de los compradores, los establecimientos, ubicados sobre la avenida El Poblado en sectores como San Diego y la Milla de Oro, dejaron de operar repentinamente. Tanto compradores como vendedores acudieron a las sedes para reclamar el cumplimiento de contratos y encontraron los locales completamente desocupados, sin personal y sin los carros que previamente estaban exhibidos.

Además, el caso se amplió tras conocerse la muerte de Yovany Quintero, fundador vinculado a AutosMG, el 14 de marzo, en el municipio de Envigado. En un comunicado, la empresa señaló que las irregularidades estarían relacionadas con actuaciones individuales del empresario y aseguró haber iniciado auditorías internas y procesos de cooperación con las autoridades.

AutosMG indicó además que activó protocolos para revisar las operaciones realizadas y avanzar en la restitución de algunos vehículos a sus propietarios mientras se esclarecen los hechos con la investigación correspondiente.

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Así avanza la investigación de las irregularidades

Según lo manifestado por los denunciantes, varios entregaron sus vehículos como parte de acuerdos comerciales y otros realizaron pagos anticipados para adquirir vehículos de gama media y alta. Con el paso de las semanas comenzaron los retrasos en las entregas y posteriormente cesó toda comunicación con los responsables de los negocios en las empresas. Actualmente, aseguran, reciben respuestas automáticas por WhatsApp.

Las primeras denuncias rondaban las 113 personas, pero ahora la cifra podría haberse elevado casi a 400. En la intervención de la Fiscalía General de la Nación se asignó una fiscal para adelantar las investigaciones; mientras tanto, los afectados han comenzado a organizarse para recopilar información y respaldar las acciones legales en curso.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que la administración municipal ya se contactó con las víctimas y ahora está trabajando de manera articulada con la Policía y la Fiscalía para seguir el caso. Entre las acciones que aseguran haber adelantado se encuentran el análisis de cámaras de seguridad, la revisión de movimientos financieros, el rastreo de las placas, la verificación de números telefónicos y la reconstrucción del posible modus operandi.

Las autoridades también investigan la existencia de al menos tres empresas fachada que habrían sido utilizadas dentro del esquema, así como el destino del dinero recibido y la ubicación actual de los carros reportados como desaparecidos.