Iglesia avanza en conversaciones para liberación de niño secuestrado en Jamundí

Los habitantes de Potrerito marcharon por Cañas Gordas para exigir la liberación del niño secuestrado. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se completan nueve días del secuestro de Lyan, un niño de 11 años al que sujetos armados sacaron de su casa en el sector de Potrerito, en Jamundí, Valle. En medio de la incertidumbre que ha causado el caso, la iglesia católica confirmó que avanza en diálogos para su pronta liberación.

Lea: Lo que se sabe del asesinato de líder indígena y mayor espiritual en Inzá, Cauca

“Ellos lo han manifestado desde el segundo o tercer día desde que inicio esta situación. Lo primero que nos dijeron es que esto fue un error, y lo segundo es que están dispuestos a hacer un gesto humanitario de devolver al niño, y lo tercero es que estaban buscando las condiciones para lograrlo”, dijo a Blu Radio el sacerdote Omar Arturo López, delegado de la arquidiócesis de Cali para integrar la mesa de conversación en la liberación del niño.

Se conoce que la iglesia, junto con otras organizaciones como la ONU, conformó una mesa de diálogo en la que se ha avanzado en la mediación, por lo que esperan que en las próximas horas se tenga confirmación de la entrega del niño.

Al respecto, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, señaló a Noticias RCN que paralelamente la Fiscalía, Policía y Ejército siguen trabajando en las investigaciones sobre el secuestro, así como señaló que desde la iglesia le han indicado que: “Lyan se encuentra bien de salud, ha tenido atención y hay una buena intención para que el niño regrese a su hogar”.

Le puede interesar: Finalizó la búsqueda tras deslizamiento en Sabaneta; hallaron a los desaparecidos

Sumado a esto, la mandataria resaltó que los captores no habría pedido nada por la liberación del niño. “Lo que nos manifiestan es que no se está pidiendo dinero por la libertad de Lyan, pero es un menor de edad y, por lo tanto, nosotros los detalles no estamos autorizados para darlos de manera pública”.

El pasado 3 de mayo, sujetos armados y encapuchados ingresaron a la vivienda en la que estaba el niño y luego de intimidar a varias de las personas que se encontraban allí, como se evidenció en los videos de las cámaras de seguridad de la casa, se llevaron a Lyan y a la niñera. La mujer fue liberada en zona rural, mientras que al menor de edad se lo llevaron.

La noticia la dio la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien ofreció una recompensa de $200 millones, mientras que la Policía señaló que se articuló con Ejército y Fiscalía para encontrar al niño y los responsables del secuestro.

Sumado a esto, tanto el general Carlos Germán Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, responsabilizaron del secuestro al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que tiene operación en Jamundí y ha realizado otras retenciones en similares circunstancias. A la par, Eder añadió que el directo responsable sería alias Oso Yogui, quien también habría estado detrás del ataque al CAI PTAR en la capital vallecaucana, que se registró hace unas semanas.

Por lo pronto, el Comité Municipal de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia realizó una marcha en Jamundí por la liberación del niño, que se suma a las movilizaciones que han convocado familiares y compañeros del colegio de Lyan en las que han mostrado su apoyo.