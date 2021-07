Inconformismo en Cali por uso de polideportivos por parte de la primera línea

El representante a la Cámara, Christian Garcés, manifestó que ha estado recibiendo denuncias por parte de la ciudadanía debido a que integrantes de la primera línea se han estado reuniendo en coliseos y polideportivos en Cali con la autorización de la alcaldía, esto, al parecer sin informarle a los habitantes de los barrios.

“En las negociaciones con la primera línea y con jóvenes que se han tomado espacios como las estaciones del MIO, se les está ofreciendo entregarles polideportivos o casa comunales sin la debida autorización y concertación con las comunidades”, dice Gárces.

En una visita de funcionarios de la alcaldía a un barrio de la ciudad, varios habitantes expresaron su inconformismo con esta situación. Uno de los hombres que se encontraba en la reunión con varios habitantes del sector manifestó que: “Es imposible que la alcaldía esté reubicando gente que le hace daño a la ciudad”, esto en referencia a los integrantes de la primera línea.

“Entendemos que el alcalde tiene que ser el símbolo de la unidad del territorio y no el símbolo de la desunión. No hay derecho que el alcalde se haya puesto a cazar peleas con todo el mundo. No vamos a permitir que esos vándalos vengan a apoderarse de nuestro territorio”, dijo otro de los hombres que está en contra de que el grupo de jóvenes manifestantes use el polideportivo del barrio.

También puede leer: Suspenden retorno a clases presenciales en Cali

El Representante le hizo un llamado a la alcaldía de Cali manifestando que “no se puede legitimar la violencia y que debe, primero que todo, ponerse del lado de las personas que se comportan pacíficamente”.

Sobre esos espacios que se les ha brindado a los integrantes de la primera línea, especialmente a los integrantes de la Unión de Resistencias de Cali, URC, el subsecretario de inspección, vigilancia y control, Jimmy Dranguet había dijo anteriormente que “no es reubicación, ni asignación de un espacio, es autorización para que ellos hagan sus asambleas y actuaciones en otro lugar que es el acuerdo que se dio con la URC”.