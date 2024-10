Indígenas y campesinos anuncian protestas durante la COP 16 en Cali

Algunas de las razones que indican las comunidades para movilizarse es la deforestación y los monocultivos que han afectado a los ecosistemas. Foto: Alcaldía de Caloto Cauca

Las comunidades indígenas del Cauca anunciaron su intención de movilizarse hacia Cali, el viernes 18 de octubre, dos días antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16). La decisión incluye un bloqueo en la vía Panamericana como parte de su protesta para exigir atención del Gobierno.

El comunicado, firmado por la comunidad de la vereda El Credo, del Resguardo de Huellas en Caloto, menciona que están desarrollando un proyecto productivo como parte de un plan de sustitución de cultivos ilícitos y de reforestación. Sin embargo, expresan que han tenido dificultades para obtener apoyo del Gobierno.

“Hemos dirigido correspondencia a diferentes ministerios como el viceministerio de diálogo social en cabeza de la doctora Liliana Solano, al igual que Luz María Múnera, consejera presidencial para las regiones, invitándolos para que nombren una delegación para crear una mesa de diálogo sin intermediarios y de cara a la comunidad en el municipio”, explica la asociación.

Las comunidades indicaron que la movilización es necesaria debido a la deforestación y los monocultivos que han afectado los ecosistemas, así como a la escasez de agua que resulta de la utilización de las quebradas para el riego de los cultivos.

“Hemos decidido una jornada de protesta tomando la vía principal Panamericana el 16 de octubre y luego impulsar una gran movilización hacia la ciudad de Cali para el día 18 de octubre para empalmar con la jornada de la COP16 y que el mundo se entere de la difícil situación ambiental que vivimos en los departamentos del Norte del Cauca y Valle del Cauca”, dice el comunicado.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, comentó que no son necesarias las medidas que van a tomar para ser escuchados. “Habrá incluso una cumbre de indígenas durante la COP16, así que no son necesarias las vías de hecho para ser escuchados. Este es el momento para dialogar en paz e impulsar un evento de reconciliación, pero eso sí, no permitiremos vías de hecho y estaremos listos para tomar las medidas necesarias para que esto pueda funcionar en paz” mencionó el mandatario.