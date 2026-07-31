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¿Qué hacen y por qué son clave las juntas de acción en Cali?

Pocas personas saben qué hacen las JAL y las JAC. Sin embargo, desde estos espacios se construye buena parte de la participación ciudadana y del liderazgo político en Cali.

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Itzel Martínez Sarmiento
31 de julio de 2026 - 10:00 p. m.
Las elecciones atípicas de varias juntas de acción comunal reabrieron la conversación sobre el papel que cumplen estas organizaciones en el liderazgo comunitario de Cali.
Las elecciones atípicas de varias juntas de acción comunal reabrieron la conversación sobre el papel que cumplen estas organizaciones en el liderazgo comunitario de Cali.
Foto: Alcaldía de Cali

La mayoría de los caleños sabe quién es el alcalde, identifican a un concejal o conocen al presidente de la Junta de Acción Comunal de su barrio, pero pocas personas podrían explicar qué hace una Junta Administradora Local (JAL), en qué se diferencia de una Comunal (JAC) o por qué son clave para entender cómo se organiza la participación ciudadana en Cali.

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Por Itzel Martínez Sarmiento

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