¿Qué hacen y por qué son clave las juntas de acción en Cali?

Las elecciones atípicas de varias juntas de acción comunal reabrieron la conversación sobre el papel que cumplen estas organizaciones en el liderazgo comunitario de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

La mayoría de los caleños sabe quién es el alcalde, identifican a un concejal o conocen al presidente de la Junta de Acción Comunal de su barrio, pero pocas personas podrían explicar qué hace una Junta Administradora Local (JAL), en qué se diferencia de una Comunal (JAC) o por qué son clave para entender cómo se organiza la participación ciudadana en Cali.

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