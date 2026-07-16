Ladrones se hicieron pasar por agentes de la Sijín para robar a pareja de adultos en Cali

Uno de los delincuentes llevaba una chaqueta y una gorra con los logos de la Policía. Foto: Captura de pantalla

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En cámaras de seguridad quedó registrado un millonario robo, que el pasado 6 de julio se registró en el barrio El Lido, de Cali. Los delincuentes ingresaron a una vivienda haciéndose pasar por presuntos integrantes de la Sijín de la Policía y se llevaron alrededor de COP 80 millones.

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El caso fue dado a conocer por las autoridades locales, quienes revelaron los videos de las cámaras de seguridad de la casa, en los que se ve al grupo de ladrones vestidos con prendas oscuras, mientras uno de ellos lleva una chaqueta reflectiva con logos de la Policía.

En el momento del robo, en la casa se encontraban dos adultos mayores, una menor de edad y la empleada doméstica. La adulta fue puesta en el piso por una de las delincuentes, mientras que las otras tres personas fueron amenazadas con un arma de fuego por un sujeto.

“Una vez adentro, le causaron lesiones con objeto contundente a uno de los ocupantes y huyeron con 80 millones de pesos aproximadamente en dos vehículos particulares. La institución está actuando con celeridad para identificar y capturar en el menor tiempo posible a los responsables y hacer que respondan ante la justicia por el delito de hurto y suplantación de autoridad”, añadió el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel Milton Melo.

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Los sujetos huyeron en dos vehículos, uno de color gris-plata y otro blanco, por lo que las autoridades señalaron que revisan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para trazar su recorrido.

Sumado a esto, el uniformado señaló que los delincuentes ya habían intentado ingresar a la vivienda ese mismo día. Las autoridades añadieron que se creó una burbuja investigativa, así como hicieron un llamado a la comunidad a dar cualquier información que pueda llevar a su identificación, para lo que está habilitada la línea 123.