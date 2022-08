“Jamás ha estado en Cali”: alcalde Ospina sobre nuevo comandante de la Policía

José Daniel Gualdrón Moreno fue comandante de la Policía de Risaralda hasta el 2020. Foto: El Espectador

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sorprendió a la opinión pública tras criticar el nombramiento del coronel José Daniel Gualdrón Moreno como comandante de la Policía de la capital de Valle del Cauca.

“Siempre he querido que antes de designar Comandante de la Policía Cali deberían consultar con el alcalde (supuestamente autoridad de la Policía) sus necesidades y postura, pero una vez más eligen de espaldas a la autoridad Distrital. Al general Juan Carlos León Montes, gracias”, señaló el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

En entrevista con Blu Radio, Ospina amplió su declaración: “bienvenido Gualdrón, pero él jamás ha estado en Cali, no conoce el territorio, no conoce una ciudad de 2.500.000 habitantes, con organizaciones criminales de muy alto perfil”. Además, aseguró que fue una decisión centralista que no tuvo en cuenta la “progresiva reducción de homicidios”.

“Yo invito a que este país centralista tenga en cuenta las autoridades locales para construir las respuestas y las soluciones. No sé qué pasará en el resto del país, pero en una ciudad con la complejidad de Cali la forma es conversar con el alcalde quién viene y cuáles son las oportunidades que se tienen”, dijo Ospina.

José Daniel Gualdrón Moreno, nuevo comandante de la Policía de Cali, estuvo a cargo de la dirección de la institución en Risaralda hasta el año 2020. Además, durante el año 2021 y parte del 2022 se desempeñó como subdirector de Tránsito y Transporte.

A finales de 2021 fue uno de los 12 oficiales llamados para adelantar el curso estratégico de seguridad pública, para ascender a brigadier general.