Habló el papá del niño que murió tras golpiza de su padrastro en Medellín

El niño de cuatro años murió tras permanecer cuatro días en una unidad de cuidados intensivos.

Tras la muerte de Nairkel, el niño de cuatro años que fue agredido brutalmente por su padrastro, en el barrio Castilla de Medellín, las autoridades capturaron al sujeto identificado como Cristian Alexis González, alias “Lámpara”, así como dieron más detalles del caso: la constante violencia intrafamiliar a la que estaría sometida la madre y la abuela del menor de edad por cuenta de este sujeto.

El caso se registró el pasado 14 de septiembre. Alias “Lámpara” llegó sobre las 7:00 a.m. a su vivienda en la que vio al niño despierto, por lo que le ordenó irse a dormir, pero él no le hizo caso, por lo que le propinó una golpiza tan grave, que el menor de edad tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Nairkel tenía un traumatismo craneoencefálico severo, así como heridas en el tórax y en el abdomen que no solo comprometieron sus pulmones, sino además otros vitales. Por ello, desde el primer momento fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos del Hospital General.

Sobre el caso, la Policía del Valle del Aburrá confirmó que el sujeto amenazaba con un arma de fuego a la madre del niño y a la abuela, así como alias “Lámpara” sería integrante de una banda delincuencial llamada “Mondongueros”, que tiene operación en el barrio en el que vivía, así como tiene en su contra siete anotaciones judiciales.

Al respecto, el general William Castaño, comandante de la Policía del Valle del Aburrá, explicó que entre las acusaciones está “violencia intrafamiliar, fabricación, porte o tráfico de estupefacientes. Además, ha sido condenado por homicidio simple, concierto para delinquir, constreñimiento ilegal, desplazamiento forzado y extorsión”.

Por su parte, el padre del niño, Adrián Botía, quien vive en Venezuela, ha señalado que desde hace algunos meses rompió su relación sentimental con la madre del niño. Sumado a esto, advirtió que ya había mostrado preocupación por la violencia intrafamiliar en la que el menor de edad vivía, así como había tenido inconvenientes para poderse comunicar con la mujer y el niño, debido a las restricciones impuestas por alias “Lámpara”.

“Yo no tengo muchas más palabras que da que se haga justicia y lo que se tenga que hacer para que se haga justicia”, indicó a Noticias Caracol Botía, quien añadió que están haciendo lo posible par que el niño pueda ser trasladado a Venezuela.

De acuerdo con la alcaldía de Medellín, en la ciudad son atendidos alrededor de 30 niños por violencia física y sexual cada mes, lo que ha encendido las alarmas en la ciudad.