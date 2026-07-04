Las macetas de Cali: una tradición que se volvió patrimonio

El Festival de Macetas reúne a familias artesanas que, durante meses preparan una tradición que trasciende el alfeñique y mantiene vivo uno de los símbolos culturales más representativos de Cali. Foto: Itzel Martínez Sarmiento

Hay tradiciones que se aprenden, otras simplemente se heredan. Las macetas de Cali son ambas cosas. Mientras unas familias enseñan a sus hijos a estirar el alfeñique, cortar los ringletes o ensamblar las figuras de colores, otras esperan el 29 de junio para repetir un gesto que ha sobrevivido por generaciones: regalar una maceta como una forma de demostrar cariño.

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