Hombre murió tras riña en un bar de Antioquia; tenía una gran cantidad de dinero

Imagen de referencia. La víctima habría exhibido varios billetes de COP 100.000 antes de sostener una discusión que terminó en una agresión. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 48 años que permaneció cerca de un día en una unidad de cuidados intensivos tras resultar gravemente herido durante una riña en un establecimiento público del parque principal del municipio de Cisneros, en el Nordeste antioqueño. El presunto agresor huyó del lugar y es buscado por las autoridades, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo se originó el ataque.

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La víctima fue identificada como Imperio Alejandro Tejada Escalante, quien falleció en el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, debido a la gravedad de las lesiones.

La discusión habría comenzado por unos billetes

Según la información conocida por las autoridades, la víctima compartía con otras personas en un establecimiento público cuando habría exhibido varios billetes de COP 100.000. Minutos después se produjo una discusión con otro hombre que terminó en una agresión física, durante la cual Tejada sufrió heridas de gravedad.

Tras la riña, el hombre fue trasladado inicialmente a la Clínica del Norte y posteriormente al Hospital Marco Fidel Suárez, ambos en el municipio de Bello. Sin embargo, no recibió atención en esos centros asistenciales, por lo que fue remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín.

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En ese centro médico permaneció cerca de 24 horas en una unidad de cuidados intensivos (UCI), donde los especialistas le diagnosticaron muerte cerebral. Horas después se confirmó oficialmente su fallecimiento.

Autoridades buscan al presunto agresor

El presunto responsable del ataque huyó del lugar y continúa siendo buscado por las autoridades. El caso es investigado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que trabajan en la identificación y ubicación del hombre para avanzar en el proceso judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a resolver los conflictos de manera pacífica y evitar que discusiones cotidianas terminen en hechos de violencia.