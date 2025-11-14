Lo que se sabe del asesinato de la exjueza de paz Cruz Magnolia Sánchez, en Cali

Cruz Magnolia Sánchez era reconocida lideresa de la comuna 2 de Cali y representante legal de la Asociación de Vendedores Independientes del Valle del Cauca. Foto: Archivo Particular

Una recompensa hasta de COP 50 millones ofreció la alcaldía de Cali por información de los responsables del asesinato de la lideresa Cruz Magnolia Sánchez a quien un sicario le disparó sobre el mediodía del pasado jueves 13 de noviembre, mientras se movilizaba en un taxi por la carrera Sexta con calle 34, en inmediaciones de Chipichape.

Según indicó el personero de la ciudad, Gerardo Mendoza Castrillón, la mujer de 54 años fue atacada luego de salir de una mesa técnica de dicha entidad, en el CAM, en la que se discutió la problemática del sector de Alto Mega por la falta de agua, así como de la necesidad de ampliar la oferta institucional en la zona.

“Este hecho violento, que cobra la vida de una lideresa dedicada a la resolución pacífica de conflictos, enciende nuevamente las alarmas sobre la seguridad ciudadana en Cali”, añadió el funcionario.

Sobre lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Cali explicó que un delincuente en motocicleta interceptó el taxi en el que se movilizaba la lideresa, quien fue jueza de paz en 2022, y disparó en reiteradas ocasiones contra ella, lo que le causó la muerte en el lugar. Adicionalmente, el gremio de taxistas de Cali indicó que el conductor del carro era una persona de la tercera edad que salió ileso del ataque.

Ante lo ocurrido, la Personería de Cali rechazó el homicidio e hizo “un llamado urgente a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este lamentable crimen”.

Por su parte, el secretario de Seguridad de la capital vallecaucana, Jairo García, anunció la recompensa y aseguró que “ya están todas las capacidades de nuestra policía judicial para avanzar en esta investigación”.

De acuerdo con Indepaz, en lo que va corrido del año se han registrado en el país 169 asesinatos. A esto se suman las alertas de un reciente informe de la organización que ha advertido el aumento de crímenes contra liderazgos regionales como partes de las dinámicas que se repiten previo a jornadas electorales en el país.