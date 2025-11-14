Las dudas de la muerte en Tunja de la fonoaudióloga que desapareció en Bogotá

Liliana Andrea Molina Garavito tenía dos hijos de 22 y 13 años. Foto: Archivo Particular

En una habitación del hotel Pinzón Plaza, en el barrio Las Nieves de Tunja, las autoridades encontraron esta semana el cuerpo de Liliana Andrea Molina Garavito, una fonoaudióloga de 51 años, que el pasado 10 de noviembre había desaparecido en Bogotá.

El hallazgo se dio luego de que empleados del hotel alertaron a las autoridades por la presencia de rastros de sangre que venían de una habitación que estaba bloqueada desde adentro, por lo que en el caso tuvo que intervenir el cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Al ingresar, las autoridades encontraron el cuerpo de Molina Garavito, que se encontraba junto a una botella de licor y que tenía lesiones con arma blanca, al parecer, ocasionadas con un vidrio.

La mujer, quien tiene dos hijos de 22 y 13 años, había desaparecido desde el pasado 10 de noviembre. Según indicaron a las autoridades sus familiares, la mujer salió por la mañana de su casa, pero no regresó, ni volvió a tener comunicación con ellos.

Primeras indagaciones señalaron que la mujer fue vista ese mismo día en el Tunal y Yomasa, con personas que no vieron identificados por sus allegados, por lo que se comenzó a considerar la posibilidad de que a la mujer le hubieran dado escopolamina.

Molina Garavito llegó en un bus a la terminal de transportes de Tunja y posteriormente tomó un taxi hasta el hotel, a un par de cuadras de la plaza central de la ciudad, en el que pidió la habitación para hospedarse.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, mientras que el caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía, que investiga si hubo terceros involucrados en la muerte de Molina Garavito.

De la mujer se conoce que era fonoaudióloga, vivía en Suba y había trabajado en hospitales de esa localidad y Engativá, así como en un jardín infantil y en la Clínica ORUS Medical SAS. Actualmente era independiente.