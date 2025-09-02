Hombre murió tras sufrir un ataque epiléptico y caer en una quebrada en Medellín

El hecho ocurrió cerca de la estación Acevedo del Metro de Medellín. Foto: Denuncias Antioquia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre de 37 años murió tras sufrir un ataque epiléptico mientras sacaba agua de una quebrada en Medellín, cerca de la estación de metro Acevedo, en el norte de la ciudad.

Lea: Sacerdote denuncia amenazas de muerte en corregimiento Altavista, en Medellín

Según reportaron las autoridades, el ataque hizo que la víctima, identificada como Julián Manuel Uribe Delgado, perdiera el equilibrio y cayera al cauce de agua, donde perdió la vida, el pasado domingo 31 de agosto.

El medio local Q’hubo informó que el vendedor se dirigió a un sitio donde los comerciantes ambulantes de la zona suelen abastecerse de agua potable, en donde, al parecer, sufrió la convulsión que le hizo perder el equilibrio.

La caída le causó una herida en la cabeza que lo habría dejado inconsciente y provocaría que se ahogara en la quebrada. Varios compañeros, al notar su ausencia, fueron a buscarlo y lo encontraron gravemente herido.

“Él era el encargado de rellenar el agua que utilizamos en los puestos, y siempre era muy servicial y amable”, indicó a Q’hubo uno de los vendedores.

El cuerpo del hombre fue rescatado por unidades del Cuerpo de Bomberos, y las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrieron exactamente los hechos.

Una ciudadana denunció poca prevención a Blu Radio, indicando que “no es la primera vez que esto ocurre (en la ciudad). Entonces, ¿cuál es el llamado para las autoridades?, que hacen falta medidas de seguridad para personas con discapacidad en toda la ciudad”.