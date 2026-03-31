Por vandalización y robo de semáforos hay 15 intersecciones fuera de funcionamiento en Cali

Foto de referencia./ En solo 10 días se registraron 12 nuevos casos que afectan el funcionamiento de este sistema. Foto: Itzel Martínez S

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En la ciudad de Cali funcionan 517 cruces semaforizados distribuidos en distintos corredores viales. No obstante, en lo que va de 2026, la Secretaría de Movilidad ha reportado más de 60 casos de robo de cableado y vandalismo contra esta infraestructura, una situación que, por ahora, mantiene 15 intersecciones fuera de servicio.

Esta no es una problemática nueva: según Carlos Alberto Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible, tan solo en 2025 se contabilizaron más de 200 casos de vandalismo, con pérdidas que llegaron a los COP 1.500 millones. En 2026, esa cifra ascendió a los COP 2.500 millones, pese a que hasta ahora se han registrado menos incidentes.

Mientras las autoridades trabajan para identificar a los responsables, también advierten que restablecer el funcionamiento de estos dispositivos es una prioridad, especialmente si se tiene en cuenta que las estadísticas de movilidad en Cali indican que más de 320 personas fallecen cada año en hechos que están relacionados con el tránsito.

¿Qué está pasando en Cali?

En los últimos 10 días se reportaron 12 nuevos casos de robo y vandalismo contra la red de semáforos. Aunque durante las últimas semanas se logró recuperar el funcionamiento en tres de las intersecciones afectadas, otros puntos continúan en reparación debido al nivel de los daños y, por ende, permanecen sin poder regular la circulación de vehículos y peatones.

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Las autoridades encargadas identificaron que los casos se concentran principalmente en corredores como la calle 13 o la avenida Pasoancho y la calle 16, ambas entre las carreras 50 y 100, así como la calle 70 en toda su extensión. Según explicó la Subsecretaría de Movilidad Sostenible, los responsables no solo hurtan cables eléctricos, sino también fibra óptica y tarjetas controladoras, piezas necesarias para sincronizar los tiempos de los semáforos y permitir que operen de manera coordinada.