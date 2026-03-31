Rescataron a cuatro náufragos en el golfo de Urabá; algunos presentaban quemaduras

Además de la pérdida de la motonave y elementos de construcción que se transportaban, los tripulantes sufrieron heridas. Foto: Armada Nacional

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La Armada Nacional confirmó el rescate de cuatro personas que sufrieron una emergencia en una embarcación en aguas cercanas al sector de Playa Dulce, frente a Punta Las Vacas, en el municipio de Turbo, Antioquia. Los náufragos debieron ser atendidos por personal de la salud debido a que algunos presentaron quemaduras.

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El hecho se registró luego de que la embarcación identificada como Torbellino y vinculada al Parque Nacional Natural Los Katíos saliera de las costas de Turbo. Según indicaron las autoridades, registraron una falla que no solo provocó la pérdida de elementos de la embarcación, sino además lesiones de algunos de sus ocupantes con combustibles.

La emergencia fue alertada por otra embarcación que transitaba por la zona y que dio aviso a la Estación de Guardacostas de Urabá, que a su vez desplegó una Unidad de Reacción Rápida para auxiliar a los cuatro náufragos.

Otras embarcaciones en la zona realizaron la evacuación de uno de los ocupantes que presentaba heridas por las quemaduras con los combustibles, mientras que los otros tres fueron rescatados por la Armada Nacional.

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Los cuatro náufragos, que presentaron lesiones leves, fueron trasladados al Hospital Francisco Valderrama de Turbo, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

Además de anunciar investigaciones para determinar las causas de la emergencia, las autoridades señalaron que en el incidente se perdieron un motocarro y materiales de construcción que eran trasladados por los tripulantes de la embarcación.

Adicionalmente, la Fuerza Naval recordó que se ha habilitado la línea 146, así como el canal 16 VHF, que están disponibles las 24 horas del día para reportar cualquier tipo de incidente que se identifique en las aguas del país.