Murió Basilia Murillo, reconocida lideresa y cocinera tradicional del Pacífico

Murillo era conocida como “la portadora de tradición de la cocina popular del Pacífico”. Al parecer, su muerte habría sido producto de una enfermedad que la aquejaba hacía varios años. Foto: Redes sociales

En la mañana de este martes 14 de mayo se confirmó el fallecimiento de la lideresa y cocinera tradicional chocoana Basilia Murillo, que trabajó por cerca de 40 años en el rescate de las comidas típicas del Pacífico colombiano, dándolas a conocer desde su restaurante Basilia Comida Típica Valle Pacífico, ubicado en la plaza La Alameda.

Lea: Denuncian falso retén en el sector de Llano Lindo en Villavicencio ¿Cómo operaba?

En 2022, la Cámara de Representantes exaltó la labor de la cocinera chocoana por ser una de las más destacadas portadoras de la gastronomía del Pacífico. Basilia también ganó reconocimientos como el premio “La Barra”, que ha servido para la producción de documentales nacionales e internacionales.

Al parecer, su fallecimiento habría sido producto de una enfermedad que la aquejaba hacía varios años. De acuerdo con sus familiares, Basilia se encontraba en un delicado estado de salud por un cáncer de mama. Varios políticos del Valle del Cauca y cocineras tradicionales del pacífico han lamentado su muerte.

Le puede interesar: ¿Cómo impugnar decisiones de las asambleas de copropietarios?

“Lamento profundamente el triste fallecimiento de Basilia. Mi solidaridad con su familia y amigos. La recordaremos con mucho cariño; su alegría, dedicación y amor a la hora de preparar cada plato y atender a los clientes la hicieron destacar con su exquisita gastronomía del Pacífico”, señaló el concejal de Cali, Roberto Ortiz.

Tanto la gobernadora del valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, como el actual alcalde de Cali, Alejandro Eder, lamentaron la muerte de la cocinera. “En Cali hoy tenemos el corazón roto. Mi querida Basilia Murillo, nos duele profundamente tu partida. Esa alegría con la que nos recibías era la mejor carta de presentación de nuestra ciudad ante los caleños y visitantes de todo el mundo que querían deiletarse con los mejores sabores del Pacífico”, señaló Eder.

Otras cocineras de tradición que compartieron la pasión por la cocina junto con Basilia también se han manifestado al respecto recordando su dedicación para salir adelante con su restaurante; el amor que ponía en los platos que preparaba y la antelación con que se alistaba para eventos como el Petronio Álvarez.

“Menos mal estaba sentada porque me dio un impacto tan tremendo la muerte de Basilia, me golpeó demasiado, Elena quien fue quien me llamó, me decía yo también estoy muy golpeada, es que los que la queríamos a ella”, expresó para El País de Cali, Maura de Caldas, cocinera de tradición del pacífico colombiano.