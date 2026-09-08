Niña de 5 años murió por un disparo dentro de su casa en Cali

Imagen de referencia. La Policía Metropolitana de Cali y el CTI adelantan entrevistas y verificaciones técnicas en la vivienda del barrio San Marino. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una niña de cinco años murió en la madrugada del lunes 7 de septiembre tras recibir un impacto de arma de fuego en el interior de su casa, en el barrio San Marino, en el nororiente de Cali. Aunque fue llevada de inmediato a un centro asistencial, ingresó a Urgencias del Hospital Joaquín Paz Borrero sin signos vitales.

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Según las versiones de testigos, la familia se encontraba reunida en la casa cuando se escuchó la detonación. Los presentes empezaron a gritar y hacer llamados de auxilio que alertaron a los vecinos, quienes intentaron auxiliar a la menor de edad y la trasladaron al hospital.

Sobre lo ocurrido, el teniente coronel Luis Díaz, comandante del Distrito 2 de la Policía Metropolitana de Cali, informó: “La Policía Nacional lamenta profundamente un doloroso hecho registrado en el barrio San Marino de la ciudad de Cali. Una menor de 5 años de edad fue ingresada de urgencias a un centro asistencial con una herida por arma de fuego, donde lamentablemente llegó sin signos vitales”.

De acuerdo con las versiones iniciales de los investigadores, en la casa también se encontraba un niño de siete años, hermano mayor de la víctima, quien habría tenido contacto con el arma momentos antes de que se produjera el disparo.

La Personería Distrital de Santiago de Cali se refirió al caso a través de sus redes sociales, lamentando el fallecimiento de la niña, expresando solidaridad con la familia y haciendo “un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes, esclarezcan plenamente las circunstancias de lo ocurrido y garanticen la protección integral y el acompañamiento psicológico del niño involucrado y de su núcleo familiar”.

Gerardo Mendoza, personero distrital, exigió a las autoridades esclarecer cómo llegó un arma de fuego a las manos de dos menores de edad: “este lamentable caso debe generar una reflexión urgente sobre la responsabilidad de los adultos frente a la tenencia y custodia de armas de fuego. Ningún arma debe permanecer cargada, sin seguro o al alcance de niñas, niños y adolescentes. La prevención y el cuidado son obligaciones ineludibles”.

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Por su parte, las autoridades han insistido en que esta versión no está confirmada y continúa siendo materia de investigación. Además, informaron que durante las primeras inspecciones realizadas en la vivienda, los investigadores no lograron ubicar el arma, que ahora se convirtió en una de las prioridades de la pesquisa.

“De manera articulada con el Cuerpo de Investigación CTI y nuestras capacidades de policía judicial e infancia y adolescencia, se adelantaron los actos urgentes, entrevistas y verificaciones técnicas para esclarecer con total precisión lo ocurrido”, explicó el coronel Díaz.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que buscan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y los posibles responsables.