¿Quién era Juliana Ávila, la corredora que murió en la Maratón Medellín?

Foto de las redes sociales de Juliana Ávila Sauda. Foto: Redes sociales

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Juliana Ávila Sauda, la joven de 20 años que sufrió complicaciones cardíacas en la Maratón Medellín 2026 el domingo 6 de septiembre, murió tras presentar una descompensación en medio de la competición. La deportista, que había viajado desde Bogotá para participar en la competencia, falleció el lunes 7 de septiembre en el Hospital General de Medellín.

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Ávila corría en la modalidad de 21 kilómetros, la media maratón, cuando se desplomó en pleno recorrido. Recibió atención inmediata por el personal de primeros auxilios desplegado en el trayecto y fue trasladada a un centro médico, donde su estado se mantuvo crítico hasta que se confirmó su fallecimiento al día siguiente.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también participó en la carrera, precisó que estuvo en contacto permanente con los familiares de los afectados, así como confirmó que “Juliana, de 20 años, tuvo tres paros cardíacos, tuvo que ser reanimada en tres oportunidades. Yo estaba en contacto con su familia, orando por ella, por su familia, una situación muy compleja”.

La otra persona que sufrió problemas clínicos fue Mario Alberto, un corredor de 39 años que presentó convulsiones asociadas a antecedentes de epilepsia. El hombre logró recuperarse tras ser atendido en la Clínica Las Vegas y firmó su salida voluntaria del centro hospitalario.

Por su parte, la Maratón Medellín explicó cómo se atendió la emergencia con el equipo de brigadistas, ambulancias y el programa “Médicos en Ruta” dispuestos a atender eventualidades a lo largo del recorrido.

“Nuestra corredora presentó una complicación de salud. Ante esta situación, se activaron los protocolos de atención establecidos, recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde, a pesar de todos los esfuerzos médicos, lamentablemente falleció”, señalaron en comunicado.

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Finalmente, los organizadores lamentaron el acontecimiento y también expresaron su solidaridad con el entorno de la joven.

En la historia de la Maratón Medellín se han registrado cuatro fallecimientos. Todos los casos ocurrieron en la modalidad de los 21 kilómetros: Juan Camilo Arboleda falleció en 2018, Jorge Andrei Valencia en 2022, Éver Alonso Peña en 2024 y Juliana Ávila en 2026.

La muerte de la joven golpeó al entorno del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, pues Ávila era novia de Julián Restrepo Céspedes, el hijo mayor del funcionario. La información la dio Alejandro Bedout, concejal de Medellín, en medio de una sesión del concejo y pidió un minuto de silencio por la joven.