Nombraron al general Herbert Benavidez nuevo comandante de la Policía de Cali

A la Policía Metropolitana de Cali llega un nuevo comandante. Se trata del general Herbert Benavidez, quien se venía desempeñando como jefe nacional de Administración de Recursos y reemplaza al general Edwin Urrego, que fue destituido por el presidente Petro.

El nombramiento se da tras una serie de cuestionamientos en la ciudad por la constante rotación de comandantes de la ciudad, que ha generado preocupación entre las autoridades locales. En los últimos tres meses han estado en el cargo tres uniformados.

Ante esto, el personero Gerardo Mendoza había solicitado al Ministerio de Defensa agilizar los trámites para nombrar a un nuevo comandante en propiedad. Por ello, señaló que: “Agradezco al Gobierno Nacional por haber correspondido al llamado que realicé como personero de Cali, a través de una carta enviada al Ministro de Defensa el pasado mes de febrero”.

Entre 2024 y agosto de 2025 fue comandante de la Policía Metropolitana de Cali el general Germán Oviedo, quien fue reemplazado por el general Henry Bello, quien estuvo en la ciudad hasta diciembre, cuando llegó el general Urrego.

¿Quién es el nuevo comandante de la Policía de Cali?

Herbert Luguiy Benavídez es oriundo de Florencia, ingeniero químico, con especializaciones en seguridad, servicio de policía, gerencia de producción y operaciones, así como en seguridad pública y defensa nacional.

Tiene dos hijos, más de 30 años en la Policía y una reconocida trayectoria por diferentes cargos dentro de la institución. En 1998 fue investigador del grupo de Control de Precursores Químicos de la Dirección de Antinarcóticos.

Además, estuvo a la cabeza de la Unidad Especial contra el Lavado de Activos, fue jefe del Grupo de Investigación Criminal Antinarcóticos y comandante de Compañía Antinarcóticos de la Regional No. 6.

En los últimos años fue subcomandante y comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, comandante operativo de seguridad ciudadana de la zona norte y sur de Bogotá y subcomandante de la capital, así como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y de la Región de Policía No. 8. Finalmente, desde hace un año era como jefe nacional de Administración de Recursos.