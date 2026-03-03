Reabrieron el paso por un carril de la vía Bogotá-Medellín, ¿cuáles son los horarios?

El derrumbe ha mantenido el cierre total en la vía Bogotá-Medellín Foto: Dagran

Un parte de tranquilidad entregó Invías tras anunciar la reapertura del paso por un solo carril sobre la vía Medellín-Bogotá, que desde hace una semana estaba completamente cerrada por un derrumbe a la altura del municipio de San Luis, que taponó toda la carretera.

“Gracias al trabajo continuo de los equipos técnicos y operativos, con personal especializado y maquinaria en terreno, hoy se recupera la conectividad para las comunidades y usuarios de esta importante vía”, indicó Invías.

La reapertura se logra luego de que se retiraran más de 15.000 toneladas de material que cayeron de la ladera hacia la vía, así como de verificaciones de estabilidad del terreno y de establecer condiciones de seguridad para el paso de carros y peatones.

Horarios

Sin embargo, el paso no está completamente habilitado, pues, debido a los trabajos de remoción de escombros que continúan en la zona, se permitirá el paso por un solo sentido cada 15 minutos, entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m.

De igual forma, Invías señaló que los trabajos de remoción de escombros se siguen realizando para lograr la reapertura completa de la carretera. Mientras tanto, las autoridades siguen recomendando a los conductores tomar la vía alterna Medellín - Cisneros - Puerto Berrío para comunicarse con el centro del país.

La emergencia se registró el pasado 24 de febrero en el municipio de San Luis donde más de 40.000 toneladas cayeron sobre la vía. Aunque en principio se esperaba que se habilitara el paso por un solo carril el fin de semana, la continuidad de las lluvias dificultó los trabajos en la zona, donde persistían riesgos por nuevos deslizamientos.

Tras el cierre, la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) advirtió que por el cierre de la importante vía, en el sector se perdieron más de COP 8.330 millones, por lo que han pedido celeridad en los trabajos.