Nuevos detalles del asesinato de Luder Quiñonez apuntan a un caso de sicariato

Luder Quiñones Echeverri, "El Mulato", timbalero de la orquesta de Willy García, fue asesinado el martes 17 de marzo en el barrio Bretaña de Cali. Foto redes sociales. Foto: Luder Quiñonez

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Las imágenes de cámaras de seguridad del barrio Bretaña, en Cali, revelaron nuevos detalles sobre el asesinato de Luder Quiñones Echeverri, conocido como “El Mulato”, timbalero de la orquesta de Willy García. El músico fue atacado a tiros el martes 17 de marzo mientras se encontraba en su vehículo en la calle 10 con carrera 20.

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Las grabaciones muestran a tres hombres que esperaban en una esquina a Quiñonez. Uno de ellos, que se desplazaba en motocicleta, bajó, corrió hacia el automóvil y le disparó en varias ocasiones antes de huir con los otros hombres. Segundos después del ataque, una persona llega para intentar auxiliar al músico.

Las imágenes se convirtieron en la principal pista de los investigadores y pusieron en duda la hipótesis inicial del robo de una cadena de oro, abriendo la posibilidad de que se trate de un sicariato. Las autoridades siguen revisando más cámaras del sector para dar con el paradero de los responsables.

El brigadier general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, manifestó que el caso es prioritario: “Estamos actuando con celeridad. Hay un trabajo priorizado con la Fiscalía y avanzamos en la recolección del material probatorio”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores del crimen.

Las autoridades también revelaron que Quiñonez se encontraba acompañado de su pareja sentimental al momento del ataque, quien resultó herida pero está fuera de peligro. Adicionalmente, Benavídez indicó que entre las evidencias hay “un arma de fuego propiedad de la víctima, con la cual se registró un intercambio de disparos con los agresores”, que ya se encuentra en cadena de custodia.

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El cantante Willy García compartió en sus redes sociales la información de las honras fúnebres de Luder Quiñoñez que se realizaron este jueves 19 de marzo de 2026 desde las 8:00 a.m. en la Capilla In Memoriam, en el barrio San Fernando. La eucaristía está programada para el viernes 20 de marzo a las 10:00 a.m. en la Parroquia San Fernando Rey, y la sepultura será en el cementerio Jardines del Recuerdo.