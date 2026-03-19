Capturaron a sacerdote de Duitama por presunto abuso sexual a un menor de 13 años

Imagen de referencia. El sacerdote fue capturado por el CTI de la Fiscalía en la vereda La Florida de Duitama, en el marco de un proceso que se adelanta en Vélez, Santander. Foto: Pexels

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En la vereda La Florida de Duitama, Boyacá, el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía capturó al sacerdote salesiano Mario Hernando Reyes Zambrano, dentro de un proceso judicial que se adelanta en Vélez, Santander, por presuntos abusos sexuales contra un menor de 13 años cuando era rector del Colegio Salesiano de Duitama.

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El religioso había sido denunciado en al menos dos ocasiones por hechos similares y contaba con medidas cautelares desde abril de 2023. La denuncia más reciente data de 2018.

Los hechos investigados ocurrieron en diciembre de 2015, cuando el sacerdote organizó una misión católica en la zona rural de Santa Elena del Opón, Santander, a la que asistieron miembros de la institución educativa que él dirigía. Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, Reyes Zambrano habría ingresado a la habitación donde dormía un menor de 13 años, quien denunció tocamientos y abusos sexuales.

“El sacerdote habría aprovechado su condición de autoridad e ingresó a la habitación en la que se encontraba la víctima, sometiéndola a tocamientos íntimos y otros vejámenes sexuales”, precisó el ente de investigación, que añadió: “Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Santander le imputó el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. El cargo no fue aceptado y fue afectado con una medida privativa de la libertad en lugar de domicilio".

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Tras ser detenido en Duitama, fue trasladado al CTI de Tunja y se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de legalización de captura ante un juez de control de garantías, que definirá su situación judicial.

Su captura generó indignación en la comunidad educativa de Duitama. Sin embargo, las autoridades señalaron que el sacerdote ya había sido suspendido al interior de la comunidad religiosa salesiana e hicieron un llamado a posibles víctimas o testigos para que denuncien y contribuyan al esclarecimiento de los hechos.