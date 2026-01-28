Ofrecen servicio gratuito de cuidado nocturno para niños en Cali, ¿cómo inscribirse?

El programa se llama Cariño Nocturno y es destinado a familias que trabajan durante la noche en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

En Cali inició un programa gratuito para el cuidado nocturno de niños de seis meses a cuatro años cuyos padres o cuidadores trabajan de noche y no tienen apoyo en casa.

La iniciativa, llamada “Cariño Nocturno”, es liderada por la secretaría de Bienestar Social y funciona de lunes a viernes de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Durante la jornada, los niños reciben alimentación completa que incluye cena y desayuno, participan en actividades lúdicas y artísticas adaptadas a su edad y permanecen bajo supervisión de personal capacitado en espacios seguros para dormir.

“Este es un sueño hecho realidad, este servicio, que beneficiará a las familias que trabajan en horario nocturno, es nuestro primer piloto en este horario y, desde ya, estamos trabajando para seguir fortaleciéndolo”, expresó Johana Caicedo, secretaria de Bienestar Social.

Además, indicaron que el servicio está dirigido a madres, padres o cuidadores con labores nocturnas, familias que necesitan un lugar seguro para el cuidado de sus hijos o niños y niñas que requieran acompañamiento o protección mientras descansan.

Por su parte, Paula Andrea Zamora, subsecretaria de la Primera Infancia, aseguró que “esta oferta de servicio no solo se trata de cuidado nocturno, se trata de todo un esquema de acompañamiento en alimentación, lúdica y cuidado en salud”.

¿Cómo inscribirse?

Las familias interesadas pueden inscribirse en:

La Subsecretaría de la Primera Infancia ubicada en Av. 5A Norte #20N-08, barrio San Vicente o escribir al correo sub.primerainfancia@cali.gov.co.

O en una segunda sede: Casita de Belén ubicada en la Cra. 4 No. 36A-45. En esta podrán comunicarse al celular 317 502 8820 para recibir más información.