“Palomo”: el documental de Telepacífico sobre la vida de Albeiro Usuriaga en Argentina

La noche del 19 de diciembre de 1979, el viejo refrán "que entre el diablo y escoja" se hizo realidad. Los diablos rojos del América de Cali escogieron ser campeones y, tras 31 años de haberse iniciado el equipo en el fútbol profesional colombiano, alcanzaron su primera estrella.

Desde entonces, la historia se ha repetido 13 veces más. La última vez fue el 7 de diciembre de este año, cuando los escarlatas alcanzaron la estrella número catorce, un triunfo que los hinchas esperaban desde hace 11 años, cuando en 2008 el equipo había alcanzado su última copa.

Hoy, 40 años después del memorable "Aquel 19", Telepacífico estrenará a las 7:30 p.m. el documental de una figura histórica para los escarlatas: Albeiro Usuriaga. El nombre de la producción audiovisual es Palomo y es un homenaje al jugador que en 1986 comenzó su debut con el América de Cali y en 1994 se consolidó como una estrella en el equipo argentino Independiente Avellaneda.

El aporte de Usuriaga en Independiente fue decisivo para que el equipo ganara la Supercopa Sudamericana en 1994. Ese 9 de noviembre marcó cuatro goles que sirivieron para vencer a Boca Juniors. El mismo año ganaron el Torneo Clausura de la Primera División de Argentina y un año después fueron bicampeones de la Supercopa tras derrotar al Flamengo de Brasil.

El documental que se estrenará la noche de este jueves por el canal regional Telepacífico narra la historia del Palomo Usuriaga y su trayectoria futbolística en Independiente de Avellaneda de Argentina.

El Espectador habló con Carlos Moreno, director del documental, y con César James Polanía, Jorge Enrique Rojas y Hugo Mario Cárdenas, investigadores periodísticos de la historia, sobre los pasos que recorrieron para producir el documental.

¿Cómo nace la idea de rendir homenaje al Palomo Usuriaga con este documental?

Carlos Moreno: La idea nace de una casualidad. Hace un año, cuando estaba con Pablo Ramos, un escritor argentino que es de Sarandí, Avellaneda, y casualmente comenzamos a hablar de fútbol y del Palomo Usuriaga. Entonces me encontré con que en Argentina la gente tiene una visión muy diferente sobre Albeiro. Él allá es un héroe, un ídolo. Paradójicamente me resultaba una visión muy diferente a la que tenemos los colombianos que con el Palomo fuimos muy señaladores, y me pareció un tema importante para un documental.

Comencé a buscar financiación para la producción y luego en Telepacífico surgió la necesidad de hacer algunos documentales sobre personajes y entre esos salió el nombre del Palomo, entonces yo le propuse al canal que lo hiciéramos en Argentina porque el camino futbolístico de Albeiro allá es inédito en Colombia.

¿Quién es el Palomo para ustedes?

Jorge Enrique Rojas: El Palomo para mí es un ídolo de infancia. Tal vez esto suene un poco sensacionalista pero es que cuando yo conocí a Albeiro en el estadio, en ese momento estaba Cali el apogeo de la guerra narco contra el cartel de Medellín y tengo muy presente ese miedo colectivo de la gente. Recuerdo el sonido de la gente caminando sobre los vidrios, el comentario en el colegio, las cosas que uno veía en una ciudad literalmente estallada y en medio de ese miedo, aparece Albeiro en el estadio. Él era una aparición fantástica. Todo el estadio gritaba su nombre para que saliera, era como si todos nos hubiéramos unido para depositar la fe en alguien que nos iba hacer felices.

Hugo Mario Cárdenas: Mi admiración por Albeiro Usuriaga está en esas cosas de las que poco nos acordamos hoy en Colombia. Fue más noticioso contar que le gustaba la rumba que recordar que fue el jugador que nos dio la clasificación a un mundial de fútbol después de muchos años. Importó más que era indisciplinado y que llegaba tarde a los entrenamientos que el hecho de ser jugador clave para que Atlético Nacional lograra por primera vez una Copa Libertadores para Colombia. El Palomo era un espectáculo en la cancha, y en este documental hay una cantidad de escenas inéditas que estoy seguro reivindicarán toda la magia y la calidad futbolística que tenía en sus piernas.

César James Polanía: Como dice Eduardo Sacheri, escritor argentino e hincha de Independiente que habla en el documental, el Palomo fue un genio que nos pagaba sus picardías con talento en la cancha. Para mí Usuriaga fue un jugador incomprendido porque como todo ser humano se equivocó, pero en Colombia fue más crucificado que idolatrado. Y en Argentina sucedió lo contrario, lo idolatraron más que crucificarlo.

¿Cómo en un tema tan polémico, como la vida del Palomo, encontraron una historia para contar?

Hugo Mario Cárdenas: Es ante todo un tema de justicia. Albeiro Usuriaga es la recreación de muchos jóvenes de barriadas en América Latina que crecieron sin oportunidades y con esfuerzo y trabajo lograron revertir su situación. Que como todo mundo cometió sus errores y pagó por ellos. Lo triste es que en Colombia es eso lo único que le recuerdan.

Sin embargo en Argentina, donde ocurre este segundo documental, las únicas "diabluras" que le recuerdan fueron las que hizo en la cancha. Lo que verdaderamente importante fue la gloria que alcanzó con un equipo al que le entregó tardes memorables, jugadas mágicas y goles de enorme factura. Allá lo consagraron; aquí lo condenamos.

¿Cómo comienza a recibir la familia todos los homenajes que le han hecho ustedes al Palomo?

César James Polanía: Hoy en día la familia está feliz porque hace cinco años, cuando se cumplieron 10 años de la muerte del Palomo, Jorge Enrique Rojas hizo un trabajo muy bueno para el periódico El País pero desde ahí perdimos contacto con la familia. Y ellos comenzaron a fastidiarse con el periodismo porque en ese momento varios medios los buscaron pero para buscar noticias amarillistas sobre lo que fue el Palomo, entonces después de tanta insistencia, aunque con un poco de desconfianza, nos abrieron las puertas para el primer documental, La jaula del Palomo, que hicimos para el diario El País. Cuando vieron ese producto quedaron felices y continuamos con el documental que estrenará esta noche.

¿Cómo fue el proceso de elaboración del documental en Argentina?

Carlos Moreno: Todo empieza por una investigación grande que está cimentada en la reportería que habían hecho Hugo, Jorge y César, inicialmente para La Jaula del Palomo y ahí empezamos a extender el trabajo a otros frentes en Avellaneda y en Córdoba, Argentina. Allí logramos una gran conexión inicialmente con el club de Independiente de Avellaneda, quienes nos abrieron sus puertas inmediatamente. En Independiente mientras estábamos en Argentina ellos deciden rendirle un homenaje y la gran ruta del documental es el camino de Yolanda Usuriaga a recorrer los pasos que había hecho su hermano.

Precisamente en el documental que se estrena la protagonista es Yolanda, ¿qué fue lo más valioso de reconstruir la vida de Usuriaga con ella?

Jorge Enrique Rojas: Cuando le planteamos la idea a Carlos de hacer el documental desde los ojos de la hermana de Palomo, Yolanda, a él le sonó mucho la idea porque en algún momento ella nos había contado que no sabía cómo idolatraron a su hermano en Argentina. Además, nunca había salido del país y no sabía nada más allá de lo que se puede ver en la televisión. La capacidad de asombro de tener a Yoli en Argentina, en Avellaneda, fue muy bella y por eso ella termina siendo el eje narrativo del documental, porque básicamente es verla a ella allí, recibiendo el amor que le correspondió al Palomo y que ella, hasta el momento, no tenía manera de dimensionar.

¿Cuánto tiempo se demoraron en la investigación de la vida de Usuriaga antes de grabar los dos documentales?

Hugo Mario Cárdenas: Seis meses antes de realizar el primer documental. Por mi lado ahí yo ya venía recopilando información y luego me encontré con César Polanía y Jorge Enrique Rojas que, por su parte, venían también trabajando el tema. Luego nos juntamos cuando nos dimos cuenta que andábamos en lo mismo y el resultado fue ese primer trabajo que nos ha llenado de satisfacciones y que abrió las puertas para que el director Carlos Moreno se inspirara en este documental que se estrena este 19 de diciembre por Telepacífico.

Como editor de deportes del diario El País, ¿qué fue lo más valioso de este trabajo?

César Polanía: Lo que pasa es que el mundo del deporte genera muchas historias para los documentalistas y no necesariamente con el resultado, la estadística o la cifra fría del deporte, sino como también en la entrega, el sufrimiento, la pasión, las genialidades y aquellas cosas del ser humano que valen la pena rescatar en historias o documentales.

¿Cómo fue la experiencia de haber hecho parte de la producción de un documental para tres periodistas de prensa?

Hugo Mario Cárdenas: Un aprendizaje total. En La Jaula del Palomo tratamos de sacar el mayor provecho de nuestro empirismo porque ninguno de los tres había hecho alguna producción previa. Ya con este documental que dirige y produce Carlos Moreno con Telepacífico, estuvimos en toda la investigación y terminamos con más deseos y experiencia para seguir explorando este género.

¿Qué otras personas fueron clave en la producción del documental en Argentina?

Jorge Enrique Rojas: Sin lugar a dudas, gran parte de este trabajo lo hizo el productor argentino Iñaki Echeverría. Nosotros desde Cali logramos conseguir algunos personajes y la producción como tal la hicieron Iñaki y su empresa. Esa producción de él es genial.

¿Qué van a ver los televidentes esta noche por Telepacífico?

Carlos Moreno: Van a ver un episodio prácticamente inédito, desenfocado, empañado, porque la historia de Albeiro terminó convirtiéndose como en una crónica roja y nosotros decidimos mirar hacia el fútbol. Es un documental tributo al hincha, al admirador del buen juego del Palomo Usuriaga y eso es lo que nos vamos a encontrar. Es un documental que habla de las jugadas y del valor futbolístico.