Enviaron a la cárcel a joven que apuñaló a su hermano en el centro de Medellín

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Isaac González Henao, de 18 años, quien es acusado por homicidio agravado, en grado de tentativa, por apuñalar a su hermano, el pasado 30 de diciembre, en el barrio El Prado, en el centro de Medellín.

De acuerdo con las autoridades, el joven ingresó a su vivienda donde tuvo una discusión con su hermanos, que continúo al salir de la vivienda. Allí, los dos hombres comenzaron a golpearse. En medio de la riña Isaac habría sacado un arma blanca y, al parecer, le dio una puñalada en el pecho al otro hombre.

“La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde le salvaron la vida. Debido a la lesión ocasionada, recibió una incapacidad médico legal de 40 días”, indicó durante la audiencia la Fiscalía.

Tras la captura, el joven fue imputado por homicidio agravado, en grado de tentativa, cargos que no aceptó. Durante la audiencia un juez con función de control de garantías le impuso detención en centro carcelario.

Según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), en 2025 se registraron 108 asesinatos en Medellín como consecuencia de actos de intolerancia, un 30 % que los que se reportaron durante el 2024.

“Esto ocurre por la falta de cultura y el irrespeto por la vida, todo porque entre familiares y vecinos no son capaces de resolver los problemas de manera respetuosa y eso nos preocupa”, ha señalado el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, ante los reiterados casos, que ya se posicionan por encima de los registrados por la violencia en la ciudad.