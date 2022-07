Pico y placa en Cali no cambiará en julio, así está funcionando la medida

El pico y placa en Cali continuará de lunes a viernes, en la mañana de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., y en la tarde de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que la medida de pico y placa seguirá funcionando tal y como está, pese a que se había anunciado que rotaría a partir de este 1 de julio.

“La decisión que se ha tomado por el momento es de prorrogar la condición existente, es decir, no habrá rotación del pico y placa. La medida se prorroga por 30 días, hasta el 29 de julio”, explicó William Vallejo, el secretario de Movilidad.

Por el momento, no habrá cambios en los horarios y días que ya estaban establecidos según el último dígito de la placa de cada vehículo. Es decir, el pico y placa en Cali continuará de lunes a viernes, en la mañana de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., y en la tarde de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Teniendo en cuenta eso, la medida para los vehículos particulares continuará así:

Lunes: 7 y 8

Martes: 9 y 0

Miércoles: 1 y 2

Jueves: 3 y 4

Viernes: 5 y 6

“Estamos en un proceso de revisión de la medida de pico y placa, los niveles de congestión han venido incrementando, ante el aumento del parque automotor privado. Asimismo, hay presencia considerable de frentes de obra en la ciudad, lo que también está afectando la movilidad”, agregó Vallejo.

Cabe resaltar que están exentos de la restricción los vehículos híbridos y eléctricos, los de carga con capacidad mayor a cinco toneladas, de acuerdo con la licencia, así como las motocicletas.