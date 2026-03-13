Polémica por ventiladores comprados durante la pandemia en el Valle: secretaria responde

Durante una sesión de control político en la Asamblea, la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, respondió a cuestionamientos sobre la gestión del sector. Foto: Gobernación del

Una controversia política se desató en el Valle del Cauca tras un debate de control político en la Asamblea Departamental en el que la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, respondió a cuestionamientos sobre la situación del sistema de salud y a acusaciones relacionadas con la compra de ventiladores durante la pandemia de COVID-19.

La discusión surgió durante una sesión en la que el diputado Esteban Oliveros cuestionó la gestión del gobierno departamental frente a la crisis del sector salud y pidió explicaciones sobre la situación financiera del sistema en el departamento. En medio del intercambio, la funcionaria pidió respeto y defendió la información técnica entregada previamente a los diputados. “A mí me respeta, cuentos los suyos. Debería revisar el documento técnico enviado a la Asamblea antes de formular sus críticas”, le dijo.

Acusaciones desde el congreso

La polémica se amplificó luego de que el representante a la Cámara Duvalier Sánchez publicara un mensaje en redes sociales en el que acusó a la funcionaria de presuntas irregularidades en la compra de ventiladores durante la emergencia sanitaria. En su cuenta de X, el mandatario aseguró que “la secretaria vitalicia de Salud del Valle es responsable del robo de los recursos para la compra de ventiladores durante la pandemia”.

En el mismo mensaje, afirmó que “se robaron más de COP 8.700 millones de equipos médicos para ampliar la capacidad de la red hospitalaria y atender la emergencia”, y sostuvo que por esas declaraciones ha enfrentado denuncias por injuria y calumnia. Posteriormente, el congresista también señaló que solicitó nuevas inspecciones laborales en hospitales del departamento.

La respuesta de la Secretaria de Salud

Frente a esos señalamientos, Lesmes explicó que durante la pandemia el departamento firmó un contrato por COP 29.000 millones para la compra de 300 ventiladores, en un contexto de escasez mundial de estos equipos médicos. Según relató, “un proveedor aseguró tener disponibles ventiladores que serían importados desde China, pero el contrato no se ejecutó completamente. Por retrasos, solo recibimos 49. Habíamos dado un adelanto de COP 14.000 millones y los equipos recibidos costaban alrededor de COP 4.000 millones”.

De acuerdo con la secretaria, ante el incumplimiento del proveedor, el departamento declaró el incumplimiento del contrato y activó las pólizas de garantía para recuperar los recursos. “No me los robé porque no pasaron por mí. Además, la aseguradora devolvió el dinero y está en las arcas del departamento”, afirmó.

La funcionaria aseguró que finalmente solo se utilizaron COP 4.000 millones de los recursos previstos, lo que, según dijo, representó un ahorro significativo. “No me robé COP 8.700 millones, sino que economicé cerca de COP 24.000 millones”, agregó.

El cruce político en la Asamblea

El debate entre la secretaria y algunos diputados generó tensión durante la sesión de la Asamblea, en la que también se discutía la situación del sistema de salud del departamento.

Sobre esto, el diputado Esteban Oliveros cuestionó la gestión de Lesmes y las cifras de salud pública presentadas por la gobernación, en las que resaltó los altos números de mujeres de mediana edad con enfermedades prevenibles y de la obesidad.