Arranca construcción del tercer puente sobre el río Sinú en Montería

El nuevo puente tendrá una longitud de 368 metros y conectará las comunas 1 y 3 de Montería, beneficiando a más de 600.000 habitantes. Foto: Cortesía

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, junto con delegados del Instituto Nacional de Vías (Invías) y Findeter, dio inicio oficial a la construcción del tercer puente sobre el río Sinú, un proyecto estratégico para la movilidad urbana de la capital cordobesa. La obra, anunciada el 9 de marzo, tendrá una inversión total de COP 102.933 millones y busca mejorar la conexión entre sectores de la ciudad separados por el principal afluente de la región.

El nuevo puente conectará las comunas 1 y 3, específicamente los barrios La Coquera y Betancí, y se proyecta como una infraestructura clave para descongestionar el tráfico interno, fortalecer la integración urbana y facilitar la movilidad de más de 600.000 habitantes. Además, durante su construcción se prevé la generación de 650 empleos, lo que también representa un impulso para la economía local.

Una obra estratégica para la movilidad

El proyecto se ejecutará bajo un modelo de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y el municipio, en el que Invías aportará el 50% de los recursos. Según las autoridades, esta infraestructura busca no solo mejorar la movilidad dentro de la ciudad, sino también fortalecer la logística regional y el transporte de bienes y servicios en el Caribe colombiano.

Durante el acto de colocación de la primera piedra, el alcalde destacó el impacto social del proyecto, “damos un paso histórico hacia una ciudad más conectada. Esta infraestructura impulsa el desarrollo urbano, facilita el acceso a sectores históricamente segregados y genera oportunidades inmediatas mediante la creación de 650 empleos”.

Por su parte, el director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, señaló que “la obra hace parte de las apuestas del Gobierno Nacional para fortalecer la infraestructura vial del país. Aportamos el 50% de los recursos para esta obra. Es un motor de dinamización que facilitará el transporte de productos y garantizará una movilidad segura y eficiente”.

Detalles técnicos del nuevo puente

El tercer puente sobre el río Sinú, tendrá una longitud aproximada de 368 metros y será construido mediante el sistema de voladizos sucesivos, con una luz central de 150 metros, una técnica que permite mayor estabilidad estructural en este tipo de infraestructura.

La obra contará con dos carriles vehiculares bidireccionales, además de andenes peatonales y una ciclorruta integrada, lo que permitirá una movilidad más segura y multimodal. El proyecto también incluye la adecuación de accesos viales, pavimentación y señalización moderna en los sectores cercanos al puente.

Según las autoridades, esta obra busca acompañar el crecimiento urbano de Montería y fortalecer su competitividad regional, al mejorar la conectividad entre sectores de la ciudad y facilitar el tránsito de personas y mercancías.