Por disturbios suspendieron por tres días las clases en un colegio de Cali

Por tres días fueron suspendidas las clases en el colegio Santa Isabel de Hungría, en el barrio Calimio Decepaz, en el oriente de Cali, donde en la noche del pasado lunes 14 de agosto se presentaron desmanes, luego de que se conociera un presunto caso de abuso sexual que habría ocurrido hace un mes en la institución.

Los hechos se presentaron en la tarde, poco antes de que finalizaran las clases. Tras difundirse la información, tanto estudiantes como padres de familia impidieron que los maestros y personal del colegio salieran del lugar. En videos difundidos en redes se ve que la situación se puso violenta, por lo que a la zona llegaron uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, conocidos antes como Esmad.

Pese a que las autoridades, como el rector del colegio, señalan que se sigue con los procedimientos correspondientes para este tipo de casos, con el paso de las horas se han conocido relatos de los padres de los niños que habrían sido víctimas. En un video un padre señala que conoció del presunto abuso porque su hijo lo llevó al sitio donde ocurrieron los hechos, por lo que hizo la denuncia en Fiscalía.

En otro relato, una madre señaló a Caracol Radio que el pasado 3 de julio su hija le contó como estudiantes mayores abusaron de ella. “Le escribí a la profesora y ella jamás me respondió. Ya me vine acá (el colegio) me dieron la alerta, me fui para el hospital universitario, donde pasé cuatro días y ahí a Bienestar Familiar, Ministerio de Educación, pero nadie ha dicho nada. Yo estaba esperando respuestas del director, del coordinador y nunca, ni una atención o una llamada para remitir a la niña a psicología”.

Tras los desmanes, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dangret, indicó que no hubo personas lesionadas, pero sí hechos vandálicos dentro del colegio. “Acá hay un incidente que se presentó hace un mes al interior de la institución que está siendo investigado por la Fiscalía, por la Policía de Infancia y Adolescencia, ya hay un avance importante en la investigación y tenemos que esperar algún dictamen”.

Por esto, el secretario le pidió a la comunidad tranquilidad y no arremeter contra la institución, mientras que a la justicia pidió celeridad para resolver el caso y las denuncias que han hecho los padres.

Por su parte, el secretario de Educación de la ciudad, José Darwin Lenis, señaló que se suspendieron las clases por tres días de manera preventiva, para retomarlas gradualmente tras reuniones con padres de familia. De igual forma, indicó que estructuran un plan de atención con las directivas del colegio.

“Lo que se ha presentado aquí es una situación crítica por mal manejo de la información. Hubo cosas que pudieron haber pasado a cosas mayores, pero afortunadamente con la Policía se pudo controlar. Esperamos que el órgano judicial dé la información precisa”, indicó Lenis, quien reiteró el llamado a los padres a guardar la calma.