Por falta de medicamentos, cierran 15 camas UCI en el Valle del Cauca

La situación actual de la pandemia en el Valle del Cauca está en un punto crítico. La ocupación de camas UCI está en el 100%, hay una cola de 250 pacientes que esperan por ser atendidos, los medicamentos y el oxígeno escasean y la Secretaría de Salud está intentando trasladar paciente a Barranquilla. Hoy el departamento tuvo que cerrar 15 camas de máximo cuidado ante la falta de medicamentos.

“La situación es muy compleja porque tuvimos que cerrar 15 camas por falta de medicamentos. Estamos poniendo en comunicación a las clínicas con el Ministerio de Salud buscando proveedores con disponibilidad e inmediata. Los prestadores de salud deben garantizar las medicinas, los insumos y el personal suficiente para atender sus camas. Estas 15 que están cerradas nos hacen muchísima falta”, aseguró la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes.

Pero la escasez de medicamentos no es la única que tiene en problemas al Valle del Cauca. El oxígeno también está por debajo de la demanda necesaria. Según Lesmes, no hay un desabastecimiento, sino que el problema es que ante la alta ocupación de camas, la producción no es suficiente.

“Hemos hecho esfuerzos y los proveedores nos han ayudado. Nos consiguieron una cantidad importante de oxígeno, pero ellos mismo nos están diciendo que no podemos abrir más camas porque no habría forma de dar abasto. Tenemos alto consumo en la baja complejidad, domiciliario y en las clínicas”, dijo la secretaria.

Debido a la ocupación alta en todos los niveles de cuidado, el departamento tiene en cola 250 personas que esperan conseguir una cama para ser tratados por el COVID-19. Nuevamente la Secretaría de Salud está buscando salidas para estas personas y la opción más posible son los traslados a Barranquilla.

“Recomendamos a las familias a las que se les ha ofertado una cama por fuera del departamento, que la acepten. Nuestra capacidad está al tope y nos vamos a demorar en la ubicación de los pacientes. Al final siempre lo logramos, pero nos demoramos”, finalizó Lesmes.

Esta situación ha hecho que en el Valle del Cauca empiecen a tomar decisiones en cuanto al servicio que están prestando. Según la secretaria, necesitan tener en UCI a la gente que en verdad lo necesita y no a las personas que sus familias creen que deben estar ahí. Además, están mejorando la atención domiciliaria para que no todos los pacientes lleguen a los hospitales y así poder darle una mejor atención a los más críticos.

En el último reporte emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS), el Valle del Cauca reportó 3.009 casos nuevos por COVID-19. El departamento llegó a los 313.832 contagios desde que empezó la pandemia en marzo de 2020.