Suspendieron provisionalmente a cuatro funcionarios de la Alcaldía de Cali, ¿quiénes son?

Imagen de referencia. Jarillón de Cali. Foto: Cortesía

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La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses a cuatro funcionarios del gabinete del alcalde de Cali, Alejandro Eder, por el presunto incumplimiento de una sentencia de tutela que ordenaba el reasentamiento de la comunidad de Playa Renaciente, ubicada en zona de riesgo sobre el Jarillón del río Cauca.

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Los suspendidos son los secretarios de Gestión del Riesgo, Breayner Ricardo Peñuela Munevar, y de Vivienda Social y Hábitat, María del Mar Mozo Muriel; el director del Departamento Administrativo de Planeación, Diego Andrés Giraldo Arboleda; y el subsecretario para el Manejo de Desastres, Nicolás Suárez Vallejo.

Según la Procuraduría, los funcionarios habrían ignorado la orden judicial de proteger a esta comunidad. No gestionaron la reubicación, ni resolvieron los bloqueos normativos que impedían reforzar el tramo del Jarillón donde viven estas personas.

El organismo de control explicó que la suspensión busca impedir que, mientras siguen en sus cargos, los implicados puedan prolongar o repetir esa omisión, y subrayó que los fallos judiciales que protegen derechos fundamentales deben acatarse con prontitud, sobre todo cuando hay poblaciones vulnerables de por medio.

El Jarillón es el sistema de diques que protege a Cali de inundaciones, pero también alberga comunidades en zona de riesgo. En enero de 2026, cerca de 60 familias de Playa Renaciente, Brisas del Cauca y Puerto Nuevo sufrieron inundaciones por el aumento del caudal del río Cauca. Juan Diego Saa Tafurt, gerente del Plan Jarillón, advirtió que la temporada de lluvias más intensa aún no había comenzado, lo que agravaba el riesgo para cientos de hogares en la zona.

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Los reemplazos anunciados

Tras ser notificada, la Alcaldía de Cali informó que acató la medida de inmediato y designó funcionarios encargados en cada dependencia: Daniel Montoya asumirá en la Secretaría de Gestión del Riesgo; Ana Dency Correa, en la Subsecretaría para el Manejo de Desastres; Ángela María Cifuentes, en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, y Vanessa Fernanda López, en Planeación.

En un comunicado, la administración indicó que “de manera simultánea, la Administración Distrital continuará adelantando todas las acciones que se vienen ejecutando en defensa de los derechos colectivos de la población asentada en Playa Renaciente y aclarar al Ministerio Público las actuaciones conforme al marco legal”.