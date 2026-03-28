Ataques sicariales en el sur de Neiva dejan un muerto y tres heridos

Imagen de referencia. Equipos del CTI y la Policía Metropolitana adelantan las investigaciones por los dos ataques sicariales en Neiva. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En menos de 24 horas, dos ataques con arma de fuego por hombres en motocicleta dejaron un muerto y tres heridos en el sur de Neiva. El primero ocurrió en la tarde del 26 de marzo de 2026 frente a la vivienda del edil de la Comuna 6, Cristóbal Cogollo, en el barrio Oasis segunda etapa. Dos hombres en moto dispararon contra el nieto de Cogollo, quien recibió un impacto de bala en una pierna, y contra un ciudadano que esperaba en una peluquería cercana.

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Videos de cámaras de seguridad habrían permitido establecer que los presuntos responsables del ataque a la vivienda del edil también robaron a un hombre en el barrio Timanco el día anterior. Ante esta situación, la comunidad del sector ha manifestado su temor por la creciente ola de inseguridad y denuncia la falta de presencia de las autoridades para frenar a los delincuentes.

El segundo ataque se dio el viernes 27 de marzo de 2026, donde un hombre de 31 años fue atacado por otros dos sujetos con arma de fuego dentro de un establecimiento comercial en la zona industrial. Fue trasladado de urgencia al centro asistencial del sector de Canaima, donde ingresó sin signos vitales. Una segunda persona que estaba en el lugar también resultó herida.

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Según el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Betancourt, el ataque en la zona industrial ocurrió alrededor de las 10:25 de la noche. Adicionalmente aseguró que las autoridades activaron equipos de investigación criminal en coordinación con el CTI para esclarecer los responsables y el motivo del crimen.

En lo corrido de 2026 Neiva ya supera los 80 homicidios, la mayoría asociados a disputas entre estructuras delincuenciales, por lo que la Policía anunció el fortalecimiento de los operativos de seguridad de cara a la Semana Santa.