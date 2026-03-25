Protestas en Cali dejaron estaciones cerradas, desvíos y daños en vehículos del MIO

Metrocali reportó daños y alteraciones en el servicio durante la jornada de manifestaciones. Foto: Personería de Cali - Vía X (@personeriacali)

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Este martes 24 de marzo, estudiantes de la Universidad del Valle, de la sede San Fernando, realizaron una serie de manifestaciones en el sur de Cali en la que, por medio de pancartas y carteles que llevaban, denunciaban casos de violencia de género y solicitudes de mejores condiciones en las sedes educativas.

Durante las movilizaciones, varias estaciones, entre ellas Estadio, Univalle, Buitrera, Santa Librada y Manzana del Saber, cerraron temporalmente mientras las autoridades evaluaban la seguridad de los usuarios y del personal operativo. Se reportaron daños en infraestructura y vehículos del sistema; algunos de los bloqueos se presentaron en corredores como la Calle 5, que obligaron a desviar rutas troncales y secundarias. La E21, E27, E37, T31, T47, T57, P21C, P21E, P51C, P62A, A04, A70 y la ruta A19B, que fueron redireccionadas o suspendidas temporalmente.

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Algunos pronunciamientos

Aunque la Secretaría de Movilidad desplegó agentes en los sectores afectados para coordinar desvíos y reducir la congestión, se generaron dificultades en el tránsito de transporte público y vehículos particulares en varias vías principales del sur de la ciudad. La estación Estadio, por ejemplo, presentó grafitis en su estructura y algunos buses resultaron afectados mientras circulaban por el sector.

Al respecto, la Personería de Cali calificó los hechos como un ataque “al derecho colectivo a una ciudad en orden y en paz”, e hizo un llamado a través de sus redes sociales por “el respeto por los bienes públicos y a la resolución pacífica de cualquier inconformidad”.

De igual forma, Metrocali aseguró que los daños a las estaciones y a los buses incrementaron los costos de mantenimiento y complicaron la operación diaria del sistema.

Por otra parte, y a raíz de lo ocurrido, la Representante a la Cámara por el Valle, Ana Erazo, se pronunció a través de su cuenta de X y señaló que, aunque la atención se centró principalmente en los grafitis y los daños al transporte, dejaron de lado la razón de fondo por la que los estudiantes acudieron a la Fundación Univalle: expresar su malestar por el manejo de la universidad.

Por ahora, las autoridades anunciaron que se adelantarán investigaciones para identificar y sancionar a los responsables.