¿Qué dirá la placa que acompañará la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali?

Ya está lista la placa que acompañará a la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali, que fue derribada por los indígenas misak durante el Paro nacional de 2021 y que, según anunció el alcalde de la ciudad vallecaucana, Jorge Iván Ospina, será reinstalada en los próximos días.

“Los caleños herederos de nuestros antepasados indígenas grabamos aquí, en este pedestal de la estatua del fundador de Santiago de Cali, Sebastián de Belalcázar, nuestra voz de reconocimiento y exaltación en homenaje al valor y heroísmo que ofrecieron con su sangre los pueblos indígenas de la época, y los proclamamos como ejemplo de sentimiento y amor patrio. Ellos resistieron y murieron con honor, defendiendo su territorio y su cultura de la violenta conquista española, quienes llegaron en busca de riquezas y poder”, dice la placa.

Sumado a esto, se exalta a los indígenas Timba, Guales, Xamundi, Bichicama, Amayme, Vixes, Mulahaló, Cachibí, Ambichinte, Bitaco, Dagua, Yumbo, Lile, Hucache, Bolo, Pance, Palo y el cacique Patacuy.

Aunque se desconoce la fecha en que se reinstalará la controvertida estatua, se espera que sea dentro de los próximos 15 días, ya que hace poco, luego de que la Personería Distrital de Cali abrió una investigación disciplinaria contra funcionarios de la Alcaldía por no resguardar el patrimonio de la ciudad, Ospina aseguró que no se haría hasta que no se tuviera la placa lista.

Sumado a esto, la administración tendría previsto construir dos monumentos que homenajearían a los indígenas y comunidades afro, cuyas obras estarían en fase de estudios.

El monumento fue derribado por el Pueblo Misak el 28 de abril de 2021, en los primeros días del Paro nacional. El Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO) se atribuyó esta acción y señaló que lo hizo como parte de un proceso de limpieza histórica contra el “genocidio” de los pueblos indígenas. La acción se replicó en Bogotá con la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en el centro de la ciudad, que fue derribada por la misma comunidad indígena.