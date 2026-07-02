¿Qué está pasando en el aeropuerto de Cali? Hay versiones encontradas sobre la operación

Usuarios en redes sociales han indicado que en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira hay congestión de pasajeros. Foto: ANI

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Una serie de versiones encontradas se han dado este jueves 2 de julio alrededor de la operación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira. Mientras que publicaciones en redes sociales dan cuenta de problemas en los vuelos nacionales, desde el Ministerio de Transporte aseguran que el tránsito está normalizado.

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Todo comenzó con una publicación del concejal de Cali Julián Martínez, quien aseveró que en la mañana de este miércoles se estaban presentando fallas en “la plataforma de vuelos nacionales”, lo que le dio pie para criticar la forma como la Aerocivil ha administrado el aeropuerto.

“Desde que la Aerocivil asumió la operación, el aeropuerto va de mal en peor. Sin radar 3D, sin baños, sin parqueaderos, sin sala VIP y con un césped en peores condiciones que el de un potrero”, indicó el concejal.

A sus publicaciones se sumaron las de otros usuarios, quienes aseguraron que se estaban presentando aglomeraciones en diferentes puntos del aeropuerto, incluyendo la zona de ingreso y los parqueaderos.

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Por su parte, la Aerocivil indicó que el represamiento de pasajeros se estaría dando por inconvenientes de una aerolínea por la “sobreventa en la mayoría de vuelos de la tarde, debido a cambio de equipo en los vuelos 9816, 9568 y 9236 en la ruta Cali a Bogotá. El más afectado es el 9816 con 60 pasajeros de sobreventa”.

Pero, un poco más tarde, el Ministerio de Transporte señaló a Caracol Radio que no ha habido retrasos o problemas en el transcurso del día. “La operación ha estado normal. No ha habido inconvenientes con la operación”.

De igual forma, en la operación se destaca que se han dado cambios por tráfico aéreo en Bogotá, así como se tuvieron que desviar vuelos de Avianca que iban a Pasto y tuvieron que aterrizar en Cali por mal clima, pero no se reportan problemas en el aeropuerto Alfonso Bonilla.