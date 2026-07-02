Incendio destruyó una de las seis huertas comunitarias del Jarillón del río Cauca en Cali

Las llamas destruyeron gran parte de la infraestructura de la huerta Calimío Unida Dos. La rápida reacción de los habitantes impidió que el fuego se propagara hacia viviendas cercanas. Foto: Alcaldía de Cali

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Un incendio destruyó gran parte de la huerta comunitaria Calimío Unida Dos, uno de los espacios más representativos de la estrategia de Gobernanza del Plan Jarillón de Cali, ubicada sobre el dique del río Cauca, en el barrio Calimío Norte.

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La emergencia consumió la biofábrica, el banco de semillas, los tanques y sistemas de riego, herramientas, enseres y parte de la cobertura vegetal del lugar. Aunque las causas del incendio aún son materia de investigación, la rápida reacción de la comunidad evitó que las llamas alcanzaran el Jarillón, las viviendas cercanas o pusieran en riesgo la vida de los habitantes.

Un espacio clave para proteger el Jarillón

Calimío Unida Dos hace parte de las seis huertas comunitarias impulsadas por el Plan Jarillón de Cali para fortalecer la apropiación del territorio, promover la agroecología urbana y contribuir a la conservación de esta infraestructura estratégica que protege a gran parte de la ciudad de posibles inundaciones del río Cauca.

Además de su función ambiental, el espacio se había consolidado como escenario para recorridos pedagógicos, encuentros de huerteros y actividades de educación ambiental con instituciones educativas y organizaciones comunitarias.

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En las últimas semanas había recibido visitas de estudiantes del Colegio Ideas, de la Universidad de San Buenaventura y de distintos colectivos interesados en procesos de recuperación del suelo y agricultura urbana.

Las pérdidas afectan el trabajo de la comunidad

Desde el equipo de Gobernanza del Plan Jarillón advirtieron que el incendio afectará temporalmente los procesos comunitarios que allí se desarrollaban.

“Las pérdidas ocasionadas por el incendio afectarán temporalmente los procesos de producción agroecológica, educación ambiental y de fortalecimiento comunitario que allí se desarrollan. Hoy, más que nunca, se hace necesario unir esfuerzos para recuperar este espacio comunitario”, afirmó Esteban Aguirre, líder del equipo.

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Las autoridades señalaron que el principal reto será reconstruir la huerta para dar continuidad al trabajo que durante años han liderado los habitantes del sector en defensa del Jarillón del Río Cauca.

Llamado a prevenir incendios

Tras la emergencia, la Alcaldía de Cali reiteró el llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del fuego, especialmente durante la temporada de altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño.

La Administración advirtió que el aumento de las temperaturas, la disminución de las lluvias y la resequedad de la vegetación incrementan el riesgo de incendios que pueden afectar ecosistemas, infraestructura estratégica y procesos comunitarios como lo que se desarrollan en esta zona.