¿Qué le pasó al joven que quedó inconsciente tras beber una botella de ron de un sorbo?

El sujeto quedó inconciente por lo que fue trasladado a un centro asistencial. Foto: Captura de pantalla

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Inconsciente quedó un joven que el pasado fin de semana decidió aceptar un reto, al parecer a cambio de dinero, que consistía en beber una botella completa de ron de un solo sorbo. El hecho se registró en el municipio de Purificación en Tolima. Aunque en principio se dijo que estaba en una UCI, el hombre apareció en redes sociales indicando que se encuentra bien.

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El caso se hizo viral debido a la difusión de un video en el que se ve al hombre cumplir con el reto por el que le habrían ofrecido a cambio de COP 50.000. Cerca había varios hombres que lo alentaron mientras terminaba de beber toda la botella.

Posteriormente, según testigos, el hombre cayó inconsciente, por lo que lo tuvieron que trasladar a un centro asistencial. Según indicaron las autoridades locales a El Nuevo Día, la rápida ingesta de alcohol superó la capacidad de su organismo para procesarlo, lo que ocasionó afectaciones a sus funciones vitales.

Por 50 mil pesos se tomó una botella de ron de un solo “shot” y ahora lucha por su vida 🏥

El joven habría consumido de un solo trago una botella de ron, lo que le ocasionó una grave intoxicación y lo mantiene en delicado estado de salud en la Unidad de Cuidados Intensivos. pic.twitter.com/fV1Exyzuso — Ecos del Combeima (@EcosdelCombeima) March 27, 2026

Aunque en principio se dijo que, debido a lo ocurrido, el joven se encontraba en una unidad de cuidados intensivos, en la mañana de este lunes 30 de marzo, el hombre apareció en un video indicando que, tras estabilizarlo, el personal de salud le dio la salida.

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“Soy Carlitos, alias La Firma, y quiero contarles que estoy bien de salud y los muchachos que están en el video no les echen la culpa porque no la tienen. Ellos son amigos míos que siempre me botan la liga. Si me pasó lo que me pasó es porque tengo otras cosas”, indicó el sujeto, quien añadió que se tomó la botella por voluntad propia.

En un caso similar, el año pasado María José Ardila, de 23 años, falleció luego de realizar una serie de retos de consumo de alcohol dentro de un bar en Cali. La joven vomitó, se desmayó y broncoaspiró, por lo que permaneció varios minutos sin respirar.

Tras ser trasladada a un centro asistencial, se confirmó su muerte cerebral y a los pocos días su muerte. Por lo tanto, se comenzó a cuestionar la responsabilidad de los establecimientos en la realización de este tipo de retos y la atención de emergencias que se les brinda a quienes presentan condiciones similares en estos lugares.