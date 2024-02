Ni inteligentes, ni interconectados: los problemas de los semáforos en Cali

Solo el 35% de la red de semáforos estaría funcionando. Foto: Concejo de Cali

La instalación y funcionamiento de la red de semáforos de Cali ha sido cuestionada por las demoras en su modernización. En debate en el Concejo de la ciudad, se alertó que solo el 35% de la red de semáforos estaría interconectada y que de 200 que se iban a instalar solo se llegó a 58.

“Lo grave es que no hay interconexión, porque de 144 semáforos que funcionan a escala, solo 76 están conectados; en central hay 198, pero solo 100 están conectados y 147 que no responden a ninguna de las centrales, es decir, solo el 35% está interconectada”, indicó la concejal Alexandra Hernández Cedeño (Cambio Radical), quien hizo la denuncia.

Junto a esto, se puso en evidencia que tampoco se conocen los efectos que ha tenido la instalación de estos nuevos semáforos en la ciudad, dado que el caos vehicular persiste y no hay informes que muestren los efectos del cambio.

“El proyecto de semaforización inteligente, del que se estuvo hablando desde 2020, no logró terminarse en la Administración pasada, tal y como figuraba en los contratos. Esto, que se financiaría con el empréstito de $650 mil millones, hoy está incompleto, sin funcionar y con riesgo de incurrir en detrimento patrimonial” señaló el concejal Edison Alberto Giraldo (Dignidad y Compromiso Ciudadano) en sus redes sociales.

Entre los cuestionamientos hay otras irregularidades como que no se tuvo en cuenta la infraestructura que existe en la ciudad a la hora de proyectar la instalación de semáforos. Es decir, que les hizo falta postes, sobre los que se instalan los semáforos, para continuar con el proceso de modernización de la red.

“Esa falta de planeación ahora nos representará sobrecostos, porque tendremos que comprar y reubicar los postes que hacen falta y de no hacerse, corremos riesgos de incurrir en detrimento patrimonial. Este problema deberá solucionarse de aquí al 30 de abril, fecha de finalización del contrato” añadió el Concejal Giraldo.

Por estos motivos los concejales pidieron aclarar: cuánto cuesta cada una de las intersecciones en las que se pondrán semáforos; en total, cuántas intersecciones son, pues se habla de 200 y solo hay 50 instalados; y cuándo estarán instalados y funcionando todos los equipos que se encuentran almacenados en bodegas.

Además, los cabildantes solicitaron información sobre cómo funcionarán las cámaras y cómo se utilizarán estos datos para mejorar la movilidad. “Los semáforos que quedaron contratados en el gobierno pasado como semaforización inteligente, todavía no son inteligentes. En este momento no están trabajando, sino en control local”, dijo el secretario de Movilidad de Cali, Wilmer Tabares.

Los cuestionamientos al Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV)

Los concejales también cuestionaron la gestión del CDAV, que desde hace 20 años tienen un convenio interadministrativo con la Secretaría de Movilidad para hacer el registro de automotores, infracciones, vehículos de transporte público, entre otros, y que el año pasado se renovó por 10 años más.

El CDAV es una entidad de economía mixta en la que el Concejo de Cali tiene algunas acciones. Desde hace varios años viene realizando las tareas mencionadas anteriormente, por lo que algunos concejales señalaron que la institución se lleva gran parte de los recaudos que hace la Secretaría de Movilidad.

“Es necesario conocer la situación real de la plata que se recauda, en qué la invierten, cuánto le toca al municipio, quién se beneficia y demás, para que no se vea como una vena abierta de la Administración. Además, las multas no cobradas, que sobrepasan los $1.3 billones, no se sabe si ya prescribieron o están en proceso de cobro y ello debe aclararse”, dijo el concejal Fabio Alonso Arroyave Botero (Partido Liberal).

Por su parte, Édison Lucumí Lucumí (Cambio Radical), señaló que el contrato se prorrogó, aun sabiendo que la empresa recauda $27 mil millones, pero al Distrito solo le entran $5.800 millones.

Por último, el concejal Fabio Alonso Arroyave Botero, señaló que no es posible que el CDAV siga haciendo los recaudos cuando una sentencia judicial lo prohibió.