Comenzó el proceso de demolición del edificio Aquarela en Cartagena ¿cómo se hará?

El proceso de toma de posesión por parte de la Inspección de Policía arrancó sobre las 8:00 a.m. se espera que para medio día la Secretaría de Infraestructura pueda iniciar la evaluación preliminar.

Este miércoles 28 de febrero arrancó el proceso de demolición del edificio Aquarela, en Cartagena. El primer paso será la toma de posesión del terreno en el que está el edificio; la diligencia la realizará la Inspección de Policía. Con esta medida, se busca acatar el llamado de la Unesco para que la ciudad conserve el título de patrimonio histórico de la humanidad.

Así lo anunció el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, a través de un comunicado, en el que señaló que sobre el mediodía la Secretaría de Infraestructura de la ciudad realizará las inspecciones correspondientes antes de entregar el predio a la Empresa de Desarrollo Urbano de Cartagena, Edurbe, y la empresa Atila, para dar inicio con el proceso de demolición.

“El inicio de la demolición es un mensaje contundente frente a la salvaguarda del patrimonio y lo que hemos podido entender es que, si bien se demora algunos meses, Unesco va a programar visita a la ciudad de Cartagena en las próximas semanas. Recordemos también que este año cumplimos cuarenta años de la declaratoria de patrimonio histórico y queremos hacer una gran celebración en el mes de noviembre, así que todo está alineado para que el proceso tortuoso y triste para la ciudad, pues termine bien”, explicó a Blu Radio el alcalde Dumek Turbay.

Después de siete años de problemas jurídicos entre la empresa constructora, Promotora Calle 47 S.A.S., la Alcaldía de Cartagena y el Ministerio de Cultura, arrancarán el desmonte del proyecto de vivienda de interés social, de 30 pisos, que puso en riesgo la declaratoria del Corralito de Piedra como patrimonio histórico de la humanidad; esto debido a la cercanía del edificio con el castillo de San Felipe.

Buenos días. Esto es #DiciendoYHaciendo ✅️



Ayer inició el proceso de desmonte de las casetas de peajes internos, y hoy le llegó el #DíaD al edificio #Aquarela, pues comienza formalmente el proceso de demolición mecánica.



¿Qué pasará HOY 28 de febrero? La Inspección de… pic.twitter.com/8E60OKs3cD — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) February 28, 2024

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Cartagena instaló un Puesto de Mando Unificado, PMU, para poder brindar todas las condiciones de seguridad a los habitantes de la ciudad. En la mesa hay participación de los Bomberos de Cartagena, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena y la Secretaría del Interior de la ciudad.

La Alcaldía de Cartagena contrató a Edurbe para realizar toda la gerencia del proyecto de demolición, que tendrá un costo de $11.897.368.355 y según el contrato estipulado entre ambas partes, con un plazo de seis meses para finalizar el proceso. La empresa encargada de realizar la demolición del edificio piso por piso será Atila, que es reconocida por la demolición de obras como el edificio Space, el edificio Mónaco y el puente Chirajara, entre otras.

Como lo ha explicado el alcalde, Dumek Turbay, la demolición se realizará piso a piso con el fin de proteger a los habitantes del barrio Torices, a los estudiantes de la Universidad Rafael Núñez y a los deportistas que usan en el Coliseo Bernardo Caraballo.

“El método elegido de desmonte piso a piso garantiza seguridad y efectividad. No habrá sismicidad. La gestión de manejo de escombros está prevista. Atila tiene toda la información, planos y cálculos, y se espera que este miércoles 28 de febrero, luego de que la Inspección de Policía efectúe el secuestre del predio y asegure el perímetro, se procederá a hacer todas las evaluaciones estructurales y de riesgo del edificio para proceder al proceso de desmonte progresivo”, añadió el alcalde a través de su cuenta de X.

Pese a la serie de expectativas que se han generado en la ciudad frente al desmonte del edificio, la Fundación Cívica por Cartagena, Funcicar, alertó en su momento que en el contrato firmado entre la Alcaldía de Cartagena y Edurbe no hay ninguna asignación de presupuesto para la realización de una interventoría.

“Edurbe, en su calidad de empresa industrial y comercial del Estado, a su vez subcontrata todos los procesos que se le asignan utilizando un manual que no es garantía para la participación abierta de los interesados, no cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar por cuenta propia este tipo de proyecto. La intermediación o gerencia de Edurbe genera unos costos adicionales al Distrito en los que no se incurriría adelantando directamente sus procesos con sus dependencias y modalidad competitivas” señaló a Blu Radio la directora de Funcicar, Carolina Calderon Guillot.

Ante los cuestionamientos que se han hecho ante la falta de interventoría en el proyecto, el alcalde, Dumek Turbay, y la directora de Edurbe, Fanny Guerrero, aseguraron que habrá un proceso de supervisión especializado, del que se encargará la Secretaría de Infraestructura.