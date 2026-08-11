Se inició el empalme para el regreso de ESSMAR a la alcaldía de Santa Marta

La Comisión de Empalme designada por la Alcaldía Distrital de Santa Marta acompañada de la alcaldesa encargada, Claudia Cuello, para dar inicio al proceso de entrega. Foto: Alcaldía de Santa Marta

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Santa Marta inició el proceso formal de empalme que permitirá el retorno de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR), encargada de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad, a la administración del distrito, después de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) ordenara el fin de la intervención que se mantenía sobre la entidad desde hace cinco años.

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La Comisión de Empalme designada por el alcalde Carlos Pinedo Cuello se hizo presente en las instalaciones de ESSMAR, en compañía de la alcaldesa encargada, Claudia Cuello, con el fin de dar inicio a las labores de entrega y recepción de la administración.

El equipo del Distrito está conformado por Patricia Caicedo Lafaurie, secretaria de Planeación; Luis Felipe Gutiérrez, gerente de Infraestructura; José Rodolfo Martínez, jefe Jurídico; Luz Alejandra Duarte, jefe de la Oficina de Contratación, y Camilo George, secretario de Gobierno.

En representación de ESSMAR estuvieron presentes el agente interventor Abraham Cure, quien permaneció al frente de la compañía hasta este 10 de agosto, así como funcionarios de las áreas de Control Interno y Jurídica. La comisión recibirá información detallada sobre la situación financiera, administrativa, contractual y operativa de la empresa, además de los proyectos que se encuentran en curso y los compromisos que se deben atender.

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El inicio del empalme también da paso a la puesta en marcha del Plan de Salvamento anunciado por la Alcaldía Distrital, mediante el cual se busca la recuperación financiera y administrativa de la empresa.

El Distrito deberá articular las labores de empalme con la ejecución de los proyectos nacionales de agua potable y saneamiento básico previstos para Santa Marta, entre ellos las plantas desalinizadoras, cuyo desarrollo continuará bajo la responsabilidad del Gobierno Nacional.